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14 октября, 13:19

Высмеивавший Байдена сенатор упал и проехался мягким местом по трапу самолёта

Американский сенатор от Алабамы Тубервиль упал на трапе самолёта

Американский сенатор от Алабамы Томас Тубервиль, часто высмеивавший президента страны Джо Байдена, упал с трапа самолёта.

Высмеивавший Байдена сенатор упал и проехался мягким местом по трапу самолёта. Видео © X (ранее Twitter) / Mr. Never Pay For X

На опубликованном в Сети видео — момент, когда 69-летний политик выходит из лайнера с чемоданом и, оступившись, катится на мягком месте вниз. Неизвестно, получил ли он какие-либо травмы.

80-летний Байден опозорился на глазах у публики, спускаясь по трапу самолёта

80-летний Байден опозорился на глазах у публики, спускаясь по трапу самолёта

Не отстаёт и сам Джо Байден, вновь не справившийся с лестницей. Политик должен был взойти по ступеням, чтобы выступить, но несколько раз оступился и чуть не упал, оперевшись на поручень.

Обложка ©

X (ранее Twitter) / Mr. Never Pay For X

Матвей Константинов
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