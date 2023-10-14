Высмеивавший Байдена сенатор упал и проехался мягким местом по трапу самолёта

На опубликованном в Сети видео — момент, когда 69-летний политик выходит из лайнера с чемоданом и, оступившись, катится на мягком месте вниз. Неизвестно, получил ли он какие-либо травмы.

Не отстаёт и сам Джо Байден, вновь не справившийся с лестницей. Политик должен был взойти по ступеням, чтобы выступить, но несколько раз оступился и чуть не упал, оперевшись на поручень.