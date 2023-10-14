Нейросеть представила игрушки, готовящие детей к реальности взрослых, и это уже не смешно

Моё первое похмелье

Моё первое разбитое сердце

Моё первое пиво

Мои первые антидепрессанты

Мой первый счёт за квартиру

Мои первые похороны питомца

Мой первый кофе

Мой первый кризис веры

Мой первый пистолет

Моя первая депрессия

Эти картинки создал ИИ-энтузиаст Джимми Нейрон с помощью обновлённой версии нейросети. Другие работы диджитал-художника можно посмотреть и оценить в его личном блоге. А сколько из этих игрушек уже появились у вас?