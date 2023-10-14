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14 октября, 14:00

Нейросеть представила игрушки, готовящие детей к реальности взрослых, и это уже не смешно

Собрали 10 примеров, которые либо развеселят, либо отправят в депрессию, как повезёт. Однако стоит следить, чтобы раньше времени эти штуки не попадали в руки к малышам.

Моё первое похмелье

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Моё первое разбитое сердце

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Моё первое пиво

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Мои первые антидепрессанты

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Мой первый счёт за квартиру

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Мои первые похороны питомца

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Мой первый кофе

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Мой первый кризис веры

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Мой первый пистолет

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Моя первая депрессия

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Эти картинки создал ИИ-энтузиаст Джимми Нейрон с помощью обновлённой версии нейросети. Другие работы диджитал-художника можно посмотреть и оценить в его личном блоге. А сколько из этих игрушек уже появились у вас?

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

Обложка ©

Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Сергей Трофимов
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