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14 октября, 10:56

Витас рассказал, как восстановить сорванный голос всего за сутки

Витас: Восстановить сорванный голос помогут молчание и холодная газировка

<p>Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Восстановить сорванный голос в краткие сроки можно с помощью молчания и холодной воды с газом. Об этом рассказал певец Витас (настоящее имя Виталий Грачёв), которому неоднократно доводилось срывать голос за несколько дней перед концертом.

"Да, было, что срывал голос за один-два дня до концерта. Просто помолчать нужно 12 часов, а потом выпить холодной газированной воды. Она сужает сосуды", поделился советом он в беседе с "Газетой.ru".

Пойманный на лжи о числе зрителей продюсер Витаса попытался оправдаться, но сделал только хуже

Пойманный на лжи о числе зрителей продюсер Витаса попытался оправдаться, но сделал только хуже

Напомним, 11 октября стало известно о том, что в китайском городе Сучжоу более семи тысяч человек прошли на концерт российского певца Витаса по фальшивым билетам. Продюсер артиста Сергей Пудовкин рассказал, что их подделали мошенники и продали на чёрном рынке.

Юрий Лысенко
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