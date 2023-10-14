Витас рассказал, как восстановить сорванный голос всего за сутки

Восстановить сорванный голос в краткие сроки можно с помощью молчания и холодной воды с газом. Об этом рассказал певец Витас (настоящее имя Виталий Грачёв), которому неоднократно доводилось срывать голос за несколько дней перед концертом.

"Да, было, что срывал голос за один-два дня до концерта. Просто помолчать нужно 12 часов, а потом выпить холодной газированной воды. Она сужает сосуды", — поделился советом он в беседе с "Газетой.ru".