Витас рассказал, как восстановить сорванный голос всего за сутки
Витас: Восстановить сорванный голос помогут молчание и холодная газировка
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Восстановить сорванный голос в краткие сроки можно с помощью молчания и холодной воды с газом. Об этом рассказал певец Витас (настоящее имя Виталий Грачёв), которому неоднократно доводилось срывать голос за несколько дней перед концертом.
"Да, было, что срывал голос за один-два дня до концерта. Просто помолчать нужно 12 часов, а потом выпить холодной газированной воды. Она сужает сосуды", — поделился советом он в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, 11 октября стало известно о том, что в китайском городе Сучжоу более семи тысяч человек прошли на концерт российского певца Витаса по фальшивым билетам. Продюсер артиста Сергей Пудовкин рассказал, что их подделали мошенники и продали на чёрном рынке.