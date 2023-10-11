Пойманный на лжи о числе зрителей продюсер Витаса попытался оправдаться, но сделал только хуже
Продюсер Витаса отметил юмор СМИ после разоблачения про концерты в Китае
Витас. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Продюсер Витаса Сергей Пудовкин прокомментировал обвинения в преувеличении числа зрителей на концерте певца в китайском городе Сучжоу.
"У меня нет никакой реакции. А про какие площадки пишут — откуда я знаю? Что я могу сделать? Но с юморком пишут, молодцы", — сказал Пудовкин телеканалу "360".
Ранее в Китае состоялся концерт Витаса. Как заявлял Пудовкин, на мероприятие планировалось продать 55 тысяч билетов, однако мошенники якобы сделали ещё семь тысяч фальшивок. Позже выяснилось, что площадка, на которой выступал артист, может вместить лишь шесть тысяч зрителей, а не 55 и уж тем более не 62 тысячи человек, как утверждал продюсер.