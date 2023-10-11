На концерте Витаса в Китае произошёл скандал из-за тысяч фальшивых билетов

В китайском городе Сучжоу более семи тысяч человек прошли на концерт российского певца Витаса по фальшивым билетам. Продюсер артиста Сергей Пудовкин рассказал, что их подделали мошенники и продали на чёрном рынке. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что на мероприятии было больше людей, чем вмещает зал.

Продюсер Витаса рассказал о поддельных билетах на концерте артиста в Китае. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что планировалось продать 55 тысяч билетов, однако мошенники сделали ещё семь тысяч. Сам Витас и его продюсер не получили дополнительные гонорары за добавившихся зрителей. Система легко пропустила людей с поддельными билетами, несмотря на отсутствие голограмм и идентификационных кодов. В рамках тура Витаса по Китаю запланировано 15 концертов. Предполагается, что фальсификации возможны в каждом городе.