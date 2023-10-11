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11 октября, 14:11

Продюсера Витаса уличили во лжи после скандала на концерте в Китае

SHOT: Продюсер Витаса в 10 раз преувеличил число зрителей на концерте в Китае

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин примерно в десять раз преувеличил количество зрителей, которые пришли на концерт певца в китайском городе Сучжоу. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, площадка, на которой выступал артист, может вместить лишь шесть тысяч зрителей, а не 55. И уж тем более не 62 тысячи человек, как утверждал Пудовкин. Теперь же продюсер сообщает, что из-за организаторов, которые якобы пускали зрителей по фальшивым билетам, команда Витаса недосчиталась миллиона долларов.

Как уже писал Лайф, концерт Витаса в Сучжоу состоялся накануне. Как заявлял Пудовкин, планировалось продать 55 тысяч билетов, однако мошенники якобы сделали ещё семь тысяч фальшивок.

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VK / vitas.official

Наталья Исакова
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