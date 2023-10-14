Любовь Успенская раскрыла простой рецепт своей вечной молодости

Любовь Успенская поделилась секретом своей вечной молодости и красоты. По словам певицы, каждое утро она начинает с двух стаканов тёплой воды, после чего занимается йогой или просто прогуливается. Однако главное — правильное питание и никакого алкоголя.

"Не исключаю иногда побаловать себя походами к косметологу. Уколы красоты ещё никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи всё будет в порядке", — рассказала Успенская "Газете.ru".