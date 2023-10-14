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14 октября, 12:15

Любовь Успенская раскрыла простой рецепт своей вечной молодости

Певица Успенская назвала правильное питание и трезвость секретом своей красоты

<p>Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев </p>

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Любовь Успенская поделилась секретом своей вечной молодости и красоты. По словам певицы, каждое утро она начинает с двух стаканов тёплой воды, после чего занимается йогой или просто прогуливается. Однако главное — правильное питание и никакого алкоголя.

"Не исключаю иногда побаловать себя походами к косметологу. Уколы красоты ещё никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи всё будет в порядке", рассказала Успенская "Газете.ru".

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Матвей Константинов
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