Василий и Надюха, Шурик и Нина, Новосельцев и Мымра: ИИ переписал истории любви из культовых фильмов СССР

Советский кинематограф подарил гражданам СССР много фильмов, которые до сих пор приятно пересматривать, предаваясь ностальгии. Нам стало интересно, могли ли судьбы любимых героев сложиться по-другому? Ответить на этот вопрос помогли нейросети в приложении "Шедеврум". Как же истории любимых героев закончились в альтернативных концовках?

Новая концовка фильма "Любовь и голуби" от нейросетей

Иллюстрация © "Шедеврум"

В оригинальном сюжете главная героиня прощает мужа за измену и смягчается по отношению к его увлечению голубями. Боясь осуждения окружающих, Надя и Василий встречаются некоторое время тайком, но позже героиня узнаёт о беременности. После этого Василий окончательно возвращается в семью.

Альтернативная концовка: Надя и Василий продолжают жить вместе в деревне. Женщина заботится о детях и работает в колхозе. Муж помогает ей во всём, но иногда скучает по своим приключениям на курорте.

Когда подросла младшая дочь Оля, Надя решает, что пора отдохнуть от деревенской жизни и уехать в город. Василий не хочет отпускать жену, но понимает, что та нуждается в переменах. В городе Надя находит работу в местном театре и начинает новую жизнь. Она становится известной актрисой и получает много предложений о работе. Василий остаётся в деревне, но он счастлив, что его жена нашла своё призвание. Через несколько лет Надя приезжает в деревню и видит, как Василий всё ещё ухаживает за своими голубями. Она понимает, что счастлива здесь, в месте, где муж рядом с ней.

Концовка фильма "Операция "Ы"

Иллюстрация © "Шедеврум"

"Операция "Ы" состоит из трёх новелл. Первая заканчивается победой Шурика над хулиганом Федей, вторая — поцелуем главного героя и Лиды, а в третьей умник в очках сдаёт милиции хулиганов Труса, Балбеса и Бывалого.

Альтернативная концовка: В новом варианте Шурик не отправляет хулиганов в тюрьму, а, наоборот, присоединяется к Трусу, Балбесу и Бывалому. Они решают отправиться в горы, чтобы найти сокровища, которые, по слухам, были спрятаны там. Но когда герои добираются до гор, то обнаруживают, что там уже есть другие искатели приключений, эти люди — профессиональные охотники за сокровищами. Шурик и его друзья решают не сдаваться и продолжают свои поиски. Они проводят много времени в горах, исследуя каждый уголок и каждую пещеру. В итоге у них получается опередить охотников за сокровищами и найти то, что искали, — огромный сундук с золотом и драгоценностями. Когда четвёрка возвращается в город, то решает поделиться находкой с другими людьми. С тех пор Шурик, Трус, Балбес и Бывалый становятся его настоящими героями.

"Джентльмены удачи" — новая концовка шедевра СССР от ИИ

Иллюстрация © "Шедеврум"

Оригинальный фильм Александра Серого заканчивается тем, что Трошкин отлично играет свою роль и помогает с задержанием главного антагониста Доцента.

В альтернативной концовке фильма "Джентльмены удачи" главный герой Евгений Иванович Трошкин идёт ещё дальше и становится знаменитым киноактёром. Он играет роль благородного вора, который помогает другим людям и не совершает преступлений. Фильм заканчивается тем, что Трошкин получает награду за свою актёрскую игру и становится звездой Голливуда и Каннского кинофестиваля. Он продолжает играть благородных воров и помогать другим людям, при этом не совершая никаких преступлений.

Нейросеть представила альтернативный финал "Бриллиантовой руки"

Иллюстрация © "Шедеврум"

В конце знаменитой киноленты Надя, жена Горбункова, уходит от него, увидев мужа в гостиничном номере с другой женщиной. Раскрывается личность Шефа. Контрабандисты пытаются скрыться на авто, пока милиция преследует их на вертолёте. Операция по поимке преступников завершается успешно, а семья Горбунковых воссоединяется.

В альтернативной концовке фильма "Бриллиантовая рука" Козодоев после того, как его ловят на контрабанде бриллиантов, решает искупить вину и начинает работать на советскую разведку. Геша становится агентом под прикрытием и получает задание найти и ликвидировать агента ЦРУ по имени Гарри. Но, начав слежку за объектом, обнаруживает, что тот является его старым другом и бывшим коллегой по контрабанде алмазов. Геша понимает, что его задание может привести к гибели старого знакомого, и решает отказаться от миссии. Он возвращается в СССР и просит прощения у своих друзей и коллег за это. В новом конце фильма Геша и Гарри прощаются и решают начать новую жизнь, работая на благо своих стран.

Как нейросети увидели концовку "Кавказской пленницы"

Иллюстрация © "Шедеврум"

Комедия Леонида Гайдая заканчивается судом над троицей бандитов. Освобождённая от плена Нина и её спаситель Шурик едут на ослике из города, пока из-за поворота не появляется микроавтобус "Старт" и не забирает девушку. Главный герой едет за ней следом на осле под "Песенку о медведях".

В версии нейросети после побега из плена Шурик и Нина едут на мотоцикле по дороге. Парень рассказывает, что любит девушку, и предлагает ей выйти за него замуж. Нина соглашается, и они обнимаются, сидя на мотоцикле. Вдруг замечают, что за ними едет машина с бандитами. Шурик понимает, что те хотят их догнать, чтобы вернуть Нину обратно в плен. Тогда парень решает не сдаваться и пытается уйти от погони. Но бандиты всё ближе и ближе. В итоге Шурик решает сделать неожиданный манёвр и резко поворачивает мотоцикл в сторону реки.

Главные герои падают с мотоцикла и оказываются в воде. Они начинают тонуть, но Шурик успевает схватить Нину за руку и вытащить её на берег. Потом парочка лежит на земле, тяжело дыша. В этот момент на горизонте появляется вертолёт — милиция, которая прилетела, чтобы им помочь. Шурика и Нину спасают, и они наконец-то могут быть вместе.

Альтернативный конец фильма "Москва слезам не верит" от ИИ

Иллюстрация © "Шедеврум"

В фильме "Москва слезам не верит" Гоша отказывается от отношений с Катериной, узнав о её лжи и высокой должности. Отношения героев спасают друзья: муж Антонины объясняет Георгию мотивы поведения героини, и пара остаётся вместе.

В альтернативной концовке Катерина уходит от Гоши. Она встречает отца своей дочери Родиона, который предлагает ей вернуться и жить вместе, но девушка отказывается. Однажды Тихомирова получает приглашение на вечеринку от своего старого друга, который теперь живёт в Нью-Йорке. Катерина решается поехать, там знакомится с бизнесменом, предлагающим ей работу в своей компании. Катерина соглашается и уезжает в Америку.

Через несколько лет Тихомирова возвращается в Москву и встречается с Гошей. Мужчина всё ещё живёт один и работает слесарем в НИИ. Они начинают встречаться и вскоре женятся. В конце фильма Катерина и Гоша живут счастливо вместе в Москве и воспитывают внуков. Они понимают, что любовь и дружба могут преодолеть любые препятствия.

Новая история любви в "Служебном романе" от нейросетей

Иллюстрация © "Шедеврум"

В оригинальном сюжете финал "Служебного романа" выглядит так: обман Новосельцева вскрывается, и Людмила Прокофьевна теряет к нему доверие. Она пишет приказ о назначении его на новую должность, который мужчина рвёт в знак искренности своих чувств. После герой пишет заявление об уходе, которое в свою очередь рвёт уже Калугина. Ссора двух героев перетекает в поцелуй, а из титров мы узнаём, что у пары через девять месяцев родился сын.

В новом варианте развязки Калугина всё-таки подписывает заявление Анатолия Ефремовича об увольнении. Новосельцев уходит из компании, а спустя время Людмила Прокофьевна понимает, что ей не хватает его энергии и оптимизма. Она начинает скучать по Анатолию и часто вспоминает их совместно проведённое время.