"Иван Васильевич меняет всё!": Что мы знаем о будущем ремейке любимого фильма СССР

Канал ТНТ начал работу над ремейком фильма "Иван Васильевич меняет профессию" и показал первые кадры со съёмочной площадки. Новый фильм снят к пятидесятилетию со дня выхода оригинала. Картина является переосмыслением советского фильма, в котором Иван Грозный перенёсся во времени и попал в СССР.

Мы, конечно, требовали продолжения банкета и чего-то старенького, но новенькое тоже выглядит заманчиво. Давайте разберёмся, что там за комедийная адаптация такая, когда выйдет и кто в ней принял главное участие.

"Иван Васильевич меняет всё!": Где снимают и кто занимается ремейком

Ремейк фильма "Иван Васильевич меняет профессию" ТНТ планирует выпустить к Новому году. Кто снимал и где снимали? Фото © t.me / Телеканал ТНТ

В прошлом году подарком для публики стала "Самоирония судьбы". Теперь та же команда готовит "продолжение" фильма Гайдая. Съёмки ремейка советской комедии начались в августе в Ростове. В качестве локации выбрали Ростовский кремль, служивший декорацией и для оригинального "Ивана Васильевича". Идея фильма принадлежит авторам Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Режиссёрами стали Миша Семичев и Роман Ким. Кстати, эти же ребята работали над клипом Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Генеральные продюсеры проекта: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова. Сам же Миша Семичев убеждает нас, что эта картина — ни в коем случае не ремейк, а новогодний музыкальный телефильм.

"Архиважно не переснять известное кино с другими актёрами, а взять знакомый сюжет и погрузить телезрителей в тёплую новогоднюю атмосферу. Наш подход ближе к театру, где разные режиссёры делятся своим видением "Вишнёвого сада". Ну или параллельная вселенная", — уверен режиссёр.

Какой сюжет ждать в новой картине про Ивана Васильевича

Основная история сюжета фильма "Иван Васильевич меняет всё" закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Фото © t.me / Телеканал ТНТ

По сюжету ремейка инженер-изобретатель Шурик попробует вернуть Ивана Грозного во времена Московского царства с помощью машины времени. Однако чудо-аппарат работает с помощью "коварного VPN-сервера" и постоянно переносит испытателей в разные периоды и страны, а герои случайно или намеренно из-за этого меняют прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии разбавят отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Какие отсылки можно будет найти в фильме "Иван Васильевич меняет всё!"

Судя по опубликованным снимкам, в фильме также будут отсылки на современные тренды. Например, покажут сцену в стиле фильмов "Барби" и "Наполеон" 2023 года.

Кто сыграет в фильме "Иван Васильевич меняет всё!"

Карибидис — Шурик, Батрутдинов — Бунша, а Бузова — его жена: первые фото из фильма "Иван Васильевич меняет всё". Фото © t.me / Телеканал ТНТ

Главные роли в картине исполнят звёзды российского шоу-бизнеса. Комик Демис Карибидис сыграет Шурика, Тимур Батрутдинов — Ивана Грозного и управдома Буншу, Максим Лагашкин — афериста Жоржа Милославского. Также в проекте примет участие телеведущая Ольга Бузова. Она сыграет жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, роль которой в оригинальном фильме исполнила актриса Наталья Крачковская.

Ольга Бузова приоткрыла завесу тайны и показала частичку своего будущего образа для новой роли. Фото © t.me / buzova

Ольга Бузова опубликовала кадр со съёмочной площадки, где она запечатлена за нанесением грима. На фото актриса позирует в винтажной блузке с бантом и короткой стрижкой. По словам Ольги, она играет в картине "лучшую роль".

Когда выйдет фильм и что думают об этом критики

Каким окажется новый фильм "Иван Васильевич меняет всё!" и когда ждать премьеру. Фото © t.me / Телеканал ТНТ

Релиз фильма "Иван Васильевич меняет всё!" состоится 31 декабря. Кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что ремейк фильма "Иван Васильевич меняет профессию" обречён на провал. Он также поделился мнением, что сейчас в России нет актёров, которые по уровню профессионализма могли бы сравниться с исполнителями главных ролей в оригинальном фильме — Юрием Яковлевым, Александром Демьяненко, Натальей Крачковской.

"Поскольку эту комедию крутят много раз в год, даже молодёжь знает её и вряд ли пойдёт на ремейк. То, что ремейки советских комедий обречены на неудачу, говорят "Джентльмены удачи – 2", "Служебный роман – 2", "Кавказская пленница – 2". Все эти фильмы неудачные. На мой взгляд, абсолютно дурацкая затея — брать блестящие фильмы и делать из них помойку", — возмутился Шнейдеров в одном из интервью.