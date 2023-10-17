"Послания из инфернального мира": Эзотерик раскрыла тайну происхождения фобий

Люди могут самостоятельно справиться со страхами увольнения, появления болезней, разрывом со второй половинкой. Однако многие трясутся от страха, видя крошечного паука или мышку. Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, откуда берутся фобии и как им противостоять.

По её словам, все фобии — это послание людям из инфернального (демонического) мира.

"Как раз таким образом низкие сущности тормозят личность, потому что эти ограничения являются стопорящими. Что такое фобия? Это то, через что человек совершенно не может переступить, потому что отключаются сила воли и человеческая сущность, остаются лишь инстинкты выживания", — объяснила эзотерик интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Абравитова отметила, что нужно работать над собой и бороться со своими страхами, иначе есть риск, что человек останется на одном уровне развития. Благодаря фобиям существа из "ада" пытаются бороться с так называемым добром и светом, подчеркнула эзотерик.

Собеседница интернет-издания порекомендовала посмотреть прямо в лицо своим страхам и определить, что именно вызывает особенный ужас. Не стоит, конечно, лезть в террариум к паукам или намеренно застревать в лифте, но, если есть проблемы, лучше их проработать с психологами, подытожила Абравитова.