Как побороть "страх неба": Психолог раскрыла методы борьбы с аэрофобией
Психолог Новач: Чтобы побороть аэрофобию, важно концентрироваться на хорошем
Аэрофобия — боязнь авиаперелётов. Человек с таким диагнозом, заходя на борт самолёта, начинает задыхаться, у него меняется сердечный ритм, звуки воспринимаются громче. В таком состоянии он чувствует угрозу для жизни и здоровья, рассказала Лайфу психолог Анастасия Нович.
По её словам, здесь нужно понимать, что это паническая атака и что она вовсе не смертельна, это просто реакция организма. Но стоит помнить, что после любой критической ситуации у человека формируется негативный опыт. Так появляется и аэрофобия. Эксперт дала советы, как избежать "страха неба" и не воспринимать перелёт как что-то кошмарное.
В первую очередь важно перестать смотреть и читать информацию о катастрофах. По мнению психолога, люди с аэрофобией потребляют много контента с данной тематикой. Они смотрят фильмы о крушениях, мониторят новости со всего мира. Это и сказывается на тревожности.
Во-вторых, если у человека бывают панические атаки, стоит обратиться к психологу. По мнению Нович, не нужно затягивать с походом к специалисту, если вы не можете побороть страх сами. Вам следует заняться медитацией, то есть расслабиться и позволить организму чувствовать себя в безопасности.
Нервный инструктаж и плач: Аудиозапись вскрыла, что происходило на борту лайнера А320 перед посадкой на поле
В-третьих, если паническая атака случилась уже на борту, то стоит соблюдать некоторые правила. Эксперт заявляет, что важно находить вещи, с которыми человек сможет себя привести в состояние "здесь и сейчас". Нужно видеть какую-то неопровержимую истину, с которой мозг не сможет поспорить. Тело начнёт успокаиваться, и атака будет уменьшаться.
Кроме того, важно брать с собой подмогу. Нович утверждает, что лучше иметь с собой человека, который в случае чего будет помогать дышать и успокаивать. В заключение специалист советует не думать о плохом, не воспринимать перелёт как что-то страшное, а настроиться на получение удовольствия от приключений и новых эмоций.
Напомним, сегодня утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил сесть в Новосибирске, но до аэропорта не долетел. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам.