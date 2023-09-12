Как побороть "страх неба": Психолог раскрыла методы борьбы с аэрофобией

Аэрофобия — боязнь авиаперелётов. Человек с таким диагнозом, заходя на борт самолёта, начинает задыхаться, у него меняется сердечный ритм, звуки воспринимаются громче. В таком состоянии он чувствует угрозу для жизни и здоровья, рассказала Лайфу психолог Анастасия Нович.

По её словам, здесь нужно понимать, что это паническая атака и что она вовсе не смертельна, это просто реакция организма. Но стоит помнить, что после любой критической ситуации у человека формируется негативный опыт. Так появляется и аэрофобия. Эксперт дала советы, как избежать "страха неба" и не воспринимать перелёт как что-то кошмарное.

В первую очередь важно перестать смотреть и читать информацию о катастрофах. По мнению психолога, люди с аэрофобией потребляют много контента с данной тематикой. Они смотрят фильмы о крушениях, мониторят новости со всего мира. Это и сказывается на тревожности.

Во-вторых, если у человека бывают панические атаки, стоит обратиться к психологу. По мнению Нович, не нужно затягивать с походом к специалисту, если вы не можете побороть страх сами. Вам следует заняться медитацией, то есть расслабиться и позволить организму чувствовать себя в безопасности.

В-третьих, если паническая атака случилась уже на борту, то стоит соблюдать некоторые правила. Эксперт заявляет, что важно находить вещи, с которыми человек сможет себя привести в состояние "здесь и сейчас". Нужно видеть какую-то неопровержимую истину, с которой мозг не сможет поспорить. Тело начнёт успокаиваться, и атака будет уменьшаться.