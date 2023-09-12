Нервный инструктаж и плач: Аудиозапись вскрыла, что происходило на борту лайнера А320 перед посадкой на поле
Появилась аудиозапись из салона севшего под Новосибирском самолёта во время ЧП
Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Одна из пассажирок Airbus А320 рейса Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии" записала аудиосообщение из салона самолёта непосредственно перед его заходом на аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Запись опубликовал портал NGS55.RU.
Аудиосообщение из салона Airbus A320, совершившего аварийную посадку в Новосибирской области. Видео © NGS55.RU.
На записи бортпроводница инструктирует пассажиров о том, как действовать перед аварийной посадкой. Фоном слышны гул и детский плач.
"Дамы и господа, прошу внимания, расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках, все предметы, которые могут нанести повреждения: очки, ручки в карманах и так далее. Наденьте верхнюю одежду. Снимите галстуки и расстегните воротники", — объявляет стюардесса нервным голосом.
После того как аварийная посадка прошла успешна, девушка связалась с родными и сообщила, что с ней всё хорошо. Она рассказала, что все пассажиры покинули самолёт и дожидаются, пока за ними приедут, а ещё отметила профессиональные действия пилотов, которые спасли всех, кто был на борту.
Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, но до аэропорта не долетел. На борту был 161 пассажир и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам. Пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.