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12 сентября, 10:35

Нервный инструктаж и плач: Аудиозапись вскрыла, что происходило на борту лайнера А320 перед посадкой на поле

Появилась аудиозапись из салона севшего под Новосибирском самолёта во время ЧП

<p>Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zstproc/1826" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a></p>

Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Одна из пассажирок Airbus А320 рейса Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии" записала аудиосообщение из салона самолёта непосредственно перед его заходом на аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Запись опубликовал портал NGS55.RU.

Аудиосообщение из салона Airbus A320, совершившего аварийную посадку в Новосибирской области. Видео © NGS55.RU.

На записи бортпроводница инструктирует пассажиров о том, как действовать перед аварийной посадкой. Фоном слышны гул и детский плач.

"Дамы и господа, прошу внимания, расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках, все предметы, которые могут нанести повреждения: очки, ручки в карманах и так далее. Наденьте верхнюю одежду. Снимите галстуки и расстегните воротники", объявляет стюардесса нервным голосом.

После того как аварийная посадка прошла успешна, девушка связалась с родными и сообщила, что с ней всё хорошо. Она рассказала, что все пассажиры покинули самолёт и дожидаются, пока за ними приедут, а ещё отметила профессиональные действия пилотов, которые спасли всех, кто был на борту.

Лайф снял с дрона севший в поле под Новосибирском самолёт со 161 пассажиром

Лайф снял с дрона севший в поле под Новосибирском самолёт со 161 пассажиром

Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, но до аэропорта не долетел. На борту был 161 пассажир и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам. Пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.

Юрий Лысенко
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