Нервный инструктаж и плач: Аудиозапись вскрыла, что происходило на борту лайнера А320 перед посадкой на поле

"Дамы и господа, прошу внимания, расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках, все предметы, которые могут нанести повреждения: очки, ручки в карманах и так далее. Наденьте верхнюю одежду. Снимите галстуки и расстегните воротники", — объявляет стюардесса нервным голосом.

После того как аварийная посадка прошла успешна, девушка связалась с родными и сообщила, что с ней всё хорошо. Она рассказала, что все пассажиры покинули самолёт и дожидаются, пока за ними приедут, а ещё отметила профессиональные действия пилотов, которые спасли всех, кто был на борту.