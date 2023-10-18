На Моргенштерна* в России завели дело

На рэпера Алишера Моргенштерна* завели административное дело по статье "Непредоставление иноагентом сведений в уполномоченный орган". Вопросы к музыканту возникли у Министерства юстиции РФ.

По данным SHOT, помимо маркировки своих материалов, Моргенштерн* обязан несколько раз в год отправлять отчётность о доходах и расходах в Минюст. Но рэпер просрочил подачу документов, и теперь ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Алишер Моргенштерн* покинул Россию и чаще всего сейчас его замечают в Дубае. А в мае 2022 года его внесли в список иноагентов. Но недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России.