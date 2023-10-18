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18 октября, 09:21

На Моргенштерна* в России завели дело

<p>Алишер Моргенштерн*. Обложка © Youtube <a href="https://www.youtube.com/watch?v=K4dAiWkEbs8&ab_channel=%D0%92%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ ВПИСКА</a></p>

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Youtube / ВПИСКА

На рэпера Алишера Моргенштерна* завели административное дело по статье "Непредоставление иноагентом сведений в уполномоченный орган". Вопросы к музыканту возникли у Министерства юстиции РФ.

По данным SHOT, помимо маркировки своих материалов, Моргенштерн* обязан несколько раз в год отправлять отчётность о доходах и расходах в Минюст. Но рэпер просрочил подачу документов, и теперь ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

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Напомним, что Алишер Моргенштерн* покинул Россию и чаще всего сейчас его замечают в Дубае. А в мае 2022 года его внесли в список иноагентов. Но недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Александра Вишнякова
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