6 признаков того, что у вас есть кармический долг, за который вскоре придётся расплачиваться

По каким приметам можно определить, что у вас в жизни не просто чёрная полоса, а нечто серьёзное? Всё просто: сопоставьте свои ощущения и жизненные ситуации с нашим списком. И если большинство сойдётся, значит, вы отрабатываете кармический долг.

1. Ощущение, что нет возможности поступить иначе

Кармический долг и уроки судьбы: как понять, что пришло время отрабатывать грехи. Фото © Freepik

Словно интуитивное чувство, поднимающееся из недр, говорит, что исход вопроса уже заранее известен. В любой ситуации, повторяющейся или новой, может быть масса вариантов. Но если вы ощущаете обречённость из-за невозможности выбрать что-то простое или иное — это оно. Тот самый кармический урок, который вы отрабатываете.

2. В дате рождения есть цифры 1, 4, 7

В нумерологии чаще именно числа 1, 4 и 7 говорят о том, что в этом воплощении человеку предстоит прорабатывать свои накопившиеся кармические долги. Их может быть совсем немного, так что вы и не заметите уроков судьбы. А может накопиться прилично — тогда жизнь станет чередой трудностей. Но если всё преодолеть — получите от неё вознаграждение.

3. Желание помочь человеку вопреки обстоятельствам

Как понять, что вы отрабатываете свой кармический долг или проходите урок судьбы? Фото © Freepik

Бывают и такие ситуации, что вы становитесь как-то слишком неравнодушны к проблеме другого человека. Это может быть как друг, член семьи, так и коллега или практически незнакомец. Казалось бы, у вас нет ни ресурсов, ни сил или возможностей по-настоящему помочь человеку преодолеть невзгоду, возможно, даже времени, чтобы разобраться в деталях и дать совет, но вы нутром чувствуете, что обязаны что-то сделать. И если всё же получится оказать поддержку, жизнь вскоре поменяется в лучшую сторону и у вас, и у того человека. В странах, где верят в реинкарнацию душ, такие ощущения объясняют тем, что именно он в прошлой жизни помог вам или даже спас вас. И вот пришло время отдать ему кармический долг.

4. Преследующее чувство одиночества

Иногда человек чувствует себя одиноким по причине отсутствия у него друзей и близких людей, межличностного общения. Но если у вас широкий круг знакомых, любящие члены семьи, а это тяжёлое чувство никак не проходит, это может быть намёком на отработку кармического долга. Ощущение одиночества само исчезнет, как только урок судьбы будет правильно пройден.

5. Нескончаемые страдания. Как ваши, так и людей вокруг

Одиночество, страдания и невезение: приметы того, что вы отрабатываете кармический долг. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Бесконечный водоворот боли и страданий словно концентрируется вокруг вас? Кажется, что вы распространяете на других негатив, из-за которого в жизни людей тоже начинаются проблемы? Это также можно назвать показателем висящего кармического долга. Как только проверка судьбы будет пройдена, а работа над ошибками выполнена — наступит белая полоса.

6. Бездетный брак

Если супруги отчаянно хотят завести детей, но не получается ни с ЭКО, ни естественным путём, то это может быть ещё одним признаком, что над какой-то из половинок висит кармический долг. Своей энергетикой он отталкивает появление наследников, поэтому беременность и не наступает.