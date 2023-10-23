5 самых распространённых манипуляций в отношениях, которые нужно знать, чтобы распознавать вовремя

Манипуляции, хотим мы этого или нет, — часть практически любых отношений. Скорее всего, вы тоже с ними сталкивались, причём не обязательно в статусе жертвы. Часто мы используем "чёрные приёмчики", сами того не понимая. Чтобы вывести отношения на новый уровень осознанности и наконец почувствовать себя счастливыми, нужно научиться эти манипуляции распознавать. Собрали 5 основных вариантов, в каком виде они могут проявляться.

1. Манипуляция молчанием

Какие могут быть манипуляции в отношениях. Фото © Freepik / yanalya

Молчание — один из способов избегания конфликтов и неприятных эмоций в отношениях. Человек, использующий эту тактику, пытается замалчивать конфликты или прятаться от неприятных вопросов. Однако это не способствует разрешению конфликтов и, наоборот, создаёт напряженность в паре. Чтобы справиться с этой манипуляцией, важно осознать, что сложные темы не исчезнут, а неудовлетворённые потребности будут только нарастать. В отношениях жизненно важно создать комфортную обстановку для партнёров, чтобы можно было открыто обсуждать проблемы и находить компромиссы.

2. Манипуляция заниженной самооценкой

Когда у человека появляется ощущение неполноценности, он становится более податливым на манипуляции. Партнёр может обнаружить слабые места и использовать их для подкрепления своей позиции. Слышали фразы: "Да без меня ты никто" или "Ничего без меня не можешь"? Надеемся, что нет. Для того чтобы противостоять этим манипуляциям, важно развивать уверенность в себе и осознавать свою ценность независимо от мнения окружающих.

3. Манипуляция настроением

"Чёрные приёмы" в отношениях: как их распознать и избежать. Фото © Freepik

Манипуляция настроением часто проявляется в конфликтах, когда один партнёр начинает обвинять другого в своих эмоциональных реакциях. Фразы вроде: "Да, я сорвался/сорвалась, но ведь это ты меня довёл(а) своим поведением!" Однако это важно проговорить, никто из нас не несёт ответственности за чувства другого человека. Для того чтобы избавиться от этой манипуляции в отношениях, всем участникам важно научиться регулировать свои (ещё раз — не чужие) эмоции и открыто говорить о личных потребностях и ожиданиях.

4. Манипуляция чувством вины

Это такой способ контролировать действия другого человека, возлагая на него всю ответственность за происходящее. Манипулятор может обвинять жертву и заставлять её чувствовать себя виноватой за различные ситуации. Парни частенько могут сказать что-то вроде: "Я так старался, а ты все испортила!" Для того чтобы не стать жертвой этой манипуляции, нужно, во-первых, распознать её вовремя, с этим теперь у вас проблем не будет. Если партнёр давит на чувство вины, чтобы прогнуть ситуацию под себя, то знайте — вот оно! Идти на поводу — значит поддаться.

5. Манипуляция любовью

Как распознать и противодействовать манипуляциям в отношениях. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Казалось бы, любовью невозможно навредить, но на деле часто происходит так, что партнёр использует её как оружие. В ход идут формулировки, вроде: "А вот если ты бы меня любил(а), ты бы…", "Если ты меня любишь, то…". Манипулятор может требовать жертвовать временем, интересами и комфортом, ставя под сомнение сам факт, что вы его или её любите. Однако настоящая любовь не должна быть связана с ожиданиями и требованиями. Здоровые отношения завязаны на взаимном уважении и поддержке. Важно научиться устанавливать личные границы, ведь такие отношения долго не протянут. Неудивительно — когда потребности одного партнёра постоянно не удовлетворены.