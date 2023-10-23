Разрядит любую ситуацию: Психолог раскрыла способ уйти от ответа на бестактный вопрос

Зачастую мы слышим множество бестактных вопросов, касательно личной жизни, финансового положения и планов на будущее. Как правило, они застают врасплох и как на зло подходящий ответ не всегда приходит на ум. Психолог Елена Ярикова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как правильно реагировать в таких ситуациях и выйти из неловкого положения.

По словам специалиста, в первую очередь можно и вовсе не отвечать на бестактный вопрос, тем более оправдываться. В такой ситуации перед отвечающим нередко возникает выбор: поставить человека на место, блеснув умом, или сохранить отношения.

Психолог также порекомендовала отвечать вопросом на вопрос в таких случаях. Например можно поинтересоваться, почему собеседника так это волнует и спросить, что он сам думает по этому поводу. В некоторых моментах специалист советует дать ответ на вопрос, ведь в такой ситуации вам не придётся выдумывать и выкручиваться из неловкого положения. Кроме прочего, эксперт советует применять и юмор.

"Шутка или остроумный юмор могут разрядить любую ситуацию, вплоть до самой накалённой. С помощью юмора можно обойти любой ответ, избежав прямого высказывания, а затем просто перевести разговор в другое русло", — заключила Ярикова.