"Обращайте внимание на глаза": Психолог рассказала, как распознать в собеседнике лжеца

Психолог Наталья Наумова рассказала, как распознать лжеца во время разговора. По словам эксперта, вруна всегда выдают поведение и жесты.

"Невербалика — важная часть коммуникации. Обращайте внимание на то, что делают глаза, руки и ноги собеседника, если есть повод не доверять его словам", — рассказала эксперт "Вечерней Москве".

Эксперт предупредила, что, если ваш собеседник пытается отвести взгляд в сторону, теребит одежду, прикрывает рот и закрывает лицо, это значит одно — перед вами лжец.

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что в современном мире есть специальная профессия — профайлер. Цель таких людей — выявить ложь на основе мимики, жестов, манеры говорить. Эксперт отметил, что ложь бывает прямая, когда в речи нет единого слова правды, и косвенная, когда только некоторые факты искажаются.

По словам специалиста, любую ложь можно разрушить при помощи уточнений. Он отметил, что, если задать дополнительные вопросы вруну, он сразу начнёт багроветь и суетиться.