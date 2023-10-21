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21 октября, 19:29

Психолог раскрыла, являются ли интернет-тролли психически нездоровыми

Психолог Завгороднева: Интернет-троллей ошибочно считают психически нездоровыми

В Сети можно запросто наткнуться на людей, которые без повода выливают ушат помоев на совершенно незнакомого человека. Таких пользователей называют интернет-троллями, и есть мнение, что все они якобы психически нездоровы. Однако это вовсе не так, рассказала психолог Анна Завгороднева. По её словам, всё идёт от чувства безнаказанности и не является проявлением проблем с психикой.

"Тролль всегда прав, он уверен, что ему ничего не будет даже за самые жестокие оскорбления. Ему просто необходимо раскритиковать чей-то наряд, внешность, работу, и делает это он с садистским удовольствием, потому что в реальной жизни он бы на такое никогда не решился", — сказала специалист интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Как отметила Завгороднева, интернет-хамам всё равно, кого именно оскорблять и то, как они грубят незнакомцам. Причём многие делают это за деньги, ведь большое количество комментариев помогает набрать популярность блогерам. В заключение эксперт рекомендовала попросту не реагировать на троллей и прочих злобных комментаторов — пускай те останутся наедине с собственным мнением.

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А ранее юрист Илья Русяев объяснил, как получить компенсацию за травлю в Сети. Так, первым делом, по словам эксперта, нужно сделать скриншоты переписки с троллем.

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Freepik

Наталья Исакова
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