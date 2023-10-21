Психолог назвала главные причины школьного буллинга

Школьники могут травить своих одноклассников по нескольким причинам. Одна из основных — недостаток эмоциональной безопасности внутри коллектива. Об этом рассказала психолог Екатерина Маденко.

"Одной из основных причин школьного буллинга является недостаток эмоциональной безопасности внутри коллектива. Вместо того чтобы поддерживать друг друга, некоторые дети используют силу для повышения своего статуса среди сверстников или компенсации неуверенности в себе. Другими руководит желание манипулировать и контролировать", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Также есть и социальные факторы. По словам Маденко, многие подростки стремятся быть одобренными сверстниками, поэтому поддерживают травлю и сами к ней присоединяются.

Эксперт назвала ещё одну причину, почему одни дети издеваются над другими, — отсутствие контроля со стороны взрослых и разъяснительных бесед со специалистами. Буллинг может принять широкие масштабы, если педагоги и родители не замечают эпизоды травли в коллективе или попросту игнорируют их, заключила психолог.