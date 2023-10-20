"Живут амбициями": Психолог объяснил поведение родителей, которые буллят собственных детей

Родителей, которые занимаются буллингом своего ребёнка, самих травмировали в детстве. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталья Наумова. По словам эксперта, их "внутреннее дитя" до сих пор держит обиду и пытается отомстить.

"Родитель, который буллит своего ребёнка, живёт амбициями. Ему хочется, чтобы тот соответствовал его ожиданиям, был идеальным, чтобы за счёт него самоутверждаться. Если в семье возникает ситуация деспотичного отношения к ребёнку, прессинга, а любые требования только растут, то родителям необходима психологическая помощь. Да и ребёнку, в общем-то, тоже", — пояснила специалист.

Психолог порекомендовала обратиться к специалисту, однако при отсутствии такого желания можно составить список того, что бесит в ребёнке, а потом поискать эти качества в себе и попытаться разрешить их. Однако психолог заметила, что качества, которые родители не видят в себе, но видят в детях, как правило, под запретом.

Наумова дополнила, что таким людям, скорее всего, не разрешали заниматься любимым хобби в детстве и держали в строгости, поэтому уже во взрослом возрасте у человека возникает нервоз, если он сидит без дела. Психолог сказала, что с помощью специалиста можно решить эту проблему, тогда и буллинг в сторону ребёнка прекратится.