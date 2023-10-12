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12 октября, 00:14

Временный эффект: Детский психолог развеяла миф о пользе игрушек-антистресс

Психолог Наумова: Игрушки-антистресс снизят нервное напряжение детей лишь на время

Игрушки-антистресс способны успокоить ребёнка лишь на какое-то время. Об этом рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова.

По её словам, эффект от таких игрушек достигается за счёт нажатия малышом кнопок: он слышит различные звуки и щелчки, отчего и успокаивается. Такой же результат возникает, когда дети тормошат волосы или одежду.

"Это ребёнка может расслаблять на какое-то время. Поэтому, если ребёнок почувствовал стресс, можно дать ему эту игрушку, но она немного помогает. Это не такой сильный эффект, лучше, чтобы родители дали поддержку и воодушевили ребёнка", — резюмировала психолог.

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Игрушки-антистресс несут в себе и опасность. Так, в Челябинске семилетний мальчик вырезал кружок из резиновой игрушки поп-ит и вставил себе в глаз, но достать самостоятельно уже не смог.

Обложка ©

Getty Images / Amax Photo

Анатолий Симоненко
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