Временный эффект: Детский психолог развеяла миф о пользе игрушек-антистресс
Психолог Наумова: Игрушки-антистресс снизят нервное напряжение детей лишь на время
Игрушки-антистресс способны успокоить ребёнка лишь на какое-то время. Об этом рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова.
По её словам, эффект от таких игрушек достигается за счёт нажатия малышом кнопок: он слышит различные звуки и щелчки, отчего и успокаивается. Такой же результат возникает, когда дети тормошат волосы или одежду.
"Это ребёнка может расслаблять на какое-то время. Поэтому, если ребёнок почувствовал стресс, можно дать ему эту игрушку, но она немного помогает. Это не такой сильный эффект, лучше, чтобы родители дали поддержку и воодушевили ребёнка", — резюмировала психолог.
Игрушки-антистресс несут в себе и опасность. Так, в Челябинске семилетний мальчик вырезал кружок из резиновой игрушки поп-ит и вставил себе в глаз, но достать самостоятельно уже не смог.
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