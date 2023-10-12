Временный эффект: Детский психолог развеяла миф о пользе игрушек-антистресс

Игрушки-антистресс способны успокоить ребёнка лишь на какое-то время. Об этом рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова.

По её словам, эффект от таких игрушек достигается за счёт нажатия малышом кнопок: он слышит различные звуки и щелчки, отчего и успокаивается. Такой же результат возникает, когда дети тормошат волосы или одежду.

"Это ребёнка может расслаблять на какое-то время. Поэтому, если ребёнок почувствовал стресс, можно дать ему эту игрушку, но она немного помогает. Это не такой сильный эффект, лучше, чтобы родители дали поддержку и воодушевили ребёнка", — резюмировала психолог.