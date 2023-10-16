Есть решение: Психолог объяснила, как помочь ребёнку справиться со стрессом

Нередко дети сталкиваются со стрессом, и прямая обязанность родителей научить их справляться с ним. Как пояснила в беседе с NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова, мамы и папы могут помочь детям бороться с негативными эмоциями собственным примером.

Доктор объяснила, что родителям ни в коем случае не стоит запугивать и ругать ребёнка при стрессе. Напротив, они должны похвалить его, воодушевить и сделать всё, чтобы чадо почувствовало поддержку.

"Ребёнку важно самому научиться справляться со стрессом, чтобы он понимал, что стресс — это то, как он воспринимает действительность. Если возникла сложная ситуация, важно представить это со стороны, как будто посмотреть из зрительного зала, что это происходит с кем-то другим. Тогда ситуация кажется не такой пугающей и есть готовые решения", — рассказала психолог.

Поможет в борьбе со стрессом и собственный пример: ребёнок должен видеть, как мама и папа преодолевают трудности. Если в данном случае речь идёт о тревожных родителях, которые поддаются панике при стрессе, то в таком случае за помощью следует обратиться к психологу, резюмировала Наумова.