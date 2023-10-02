Что делать, если в 40 лет родители считают ребёнком: Инструкция от психолога по защите личных границ

Если разрешать другим людям, тем же членам своей семьи, вмешиваться в свою жизнь, они будут это делать на постоянной основе. И чем вы мягче, тактичнее и корректнее, тем больше ваши границы будут нарушать. Особенно в том случае, если вы близко общаетесь и живёте рядом.

Лайф поговорил с психологом Аллой Лагутиной и выяснил, как же стоит правильно защищать личные границы в отношениях с родителями. Эксперт предлагает несколько вариантов.

1. Грамотно выходить из конфликтных ситуаций

Как правильно выстраивать коммуникацию родителей и взрослых детей. Фото © Shutterstock

Личные границы обязательно нужно защищать, но существуют определённые правила. Сперва стоит сгладить острые углы, например, фразой: "Давай мы сейчас успокоимся, сядем, поговорим и вместе попробуем понять и услышать друг друга". Или сказать: "Давай мы попробуем придумать, что делать в этой ситуации вместе". "Этот приём называется "объединение". Поиск общего решения помогает выстроить хорошие общие отношения в будущем и при этом обозначить личные границы каждой из сторон", — поясняет психолог.

2. Не бояться попросить прощения и прощать самим

Если вдруг так получилось, что конфликт с родителями всё же произошёл, не нужно бояться пойти первым навстречу и извиниться Алла Лагутина Психолог

По словам психолога Аллы Лагутиной, иногда родителям необходимо услышать извинения своих детей, поэтому в целях примирения можно сказать: "Прости меня, пожалуйста. Я был не прав / я была не права". На помощь также придут фразы "Я хочу сохранить хорошие отношения"; "Я хочу найти выход"; "Я хочу найти общее решение".

3. Открыто говорить о своих чувствах

Эксперт утверждает: важно обозначать свои чувства и говорить о них родителям. Для этого подойдут следующие фразы: "Вы сейчас меня раните"; "Мне больно, когда вы так говорите"; "Я переживаю"; "Я нервничаю"; "Я расстраиваюсь". Нужно конкретно называть свои эмоции, ведь окружающие не могут чувствовать то, что чувствуем мы. При этом важно говорить не только о своих, но и о чувствах родителей: "Как вы себя чувствуете?"; "О чём вы думаете?"; "Какой выход из этой ситуации вы видите?".

Такое поведение и фразы-якоря из НЛП позволят обозначить ключевые точки, на которые можно будет опереться в построении будущих отношений с родителями. При этом важно говорить: "Я хочу вас понять"; "Мне важно понять: обижаетесь вы или нет"; "Расскажите, что конкретно вас обижает?" Алла Лагутина Психолог

4. Не позволяйте родителям вмешиваться в личную жизнь

Как правильно взрослым детям защищать свои границы от родителей: инструкция от психолога. Фото © Shutterstock

В беседе с Лайфом психолог рассказывает, что бывают ситуации, когда родителям не нравится партнёр их ребёнка. "В такой ситуации всегда нужно помнить о том, что все слова и действия родителей рождаются из чувства любви. Они переживают и волнуются, что с их ребёнком будет неподходящий по их меркам партнёр".

В данной ситуации помогут такие фразы: "Я понимаю ваши переживания, я вас слышу, осознаю ваши опасения, но это моя жизнь и мой выбор, а также моя ответственность". Обязательно в конце разговора скажите, что любите их и цените их мнение. Расскажите родителям о положительных качествах партнёра, о том, за что вы его полюбили. Очень важно не позволять им вмешиваться в ваши отношения. Если родители не одобряют выбор, не стоит стараться организовывать им встречи и пытаться подружить. Взаимное напряжение и фальшивые улыбки не сделают их отношения лучше.

Однако при этом, подчёркивает психолог Алла Лагутина, родители взрослых детей тоже имеют право на свои личные границы, которые необходимо защищать от подросших чад. И вот на что стоит обратить внимание.

1. Не допускать ощущения дискомфорта

"С появлением ребёнка личные границы родителей будто перестают существовать вовсе. И если с маленькими детьми такая ситуация понятна и объяснима, то, когда в жизнь родителей беспардонно вмешиваются их взрослые чада, необходимо позаботиться об укреплении личных границ", — говорит специалист.

Бывает так, что дочь или сын без предупреждения завозят внуков бабушкам, искренне считая, что те должны сказать им спасибо. Но это считается нарушением границ. Всегда нужно заранее звонить и предупреждать, ведь у стариков тоже могут быть личные дела.

2. Способность отстаивать личные границы без открытой конфронтации

Вместо молчания говорите о своих чувствах, потребностях и желаниях. Например: "Мне это не нравится"; "Я хочу иметь больше свободного времени по вечерам, потому что..."; "Этот вопрос я бы хотел/хотела решить сам/сама" Алла Лагутина Психолог

Также нельзя позволять детям и другим родственникам вторгаться в вашу личную жизнь физически. Например, приезжать без предупреждения. Не стесняйтесь обозначить время и место встречи.

3. Личный пример заразителен

Как себя вести, если даже в 40 лет родители считают вас малышами: ответ психолога. Фото © Shutterstock

Если родители чётко обозначают свои собственные и с уважением относятся к границам других людей, говоря нет любому человеку, вторгающемуся в их личное пространство, им не нужно придумывать что-то специально для ребёнка. Для того чтобы сформировать здоровые границы детей, необходимо бережно относиться к их чувствам с самого раннего детства.

4. Взрослые не несут ответственность за эмоции других людей

Когда речь заходит о личных границах родителей, дети могут испытывать обиду. Но здоровый, целостный человек высказывает своё мнение, независимо от того, как о нём думают или говорят. Даже его собственные дети Алла Лагутина Психолог