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2 октября, 06:00

Что делать, если в 40 лет родители считают ребёнком: Инструкция от психолога по защите личных границ

Даже когда дети становятся взрослыми, родители воспринимают их как маленьких. Бывает и так, что роли меняются — и уже родители занимают место детей. В каждом из случаев мы сталкиваемся с нарушением личных границ.

Если разрешать другим людям, тем же членам своей семьи, вмешиваться в свою жизнь, они будут это делать на постоянной основе. И чем вы мягче, тактичнее и корректнее, тем больше ваши границы будут нарушать. Особенно в том случае, если вы близко общаетесь и живёте рядом.

Лайф поговорил с психологом Аллой Лагутиной и выяснил, как же стоит правильно защищать личные границы в отношениях с родителями. Эксперт предлагает несколько вариантов.

1. Грамотно выходить из конфликтных ситуаций

Как правильно выстраивать коммуникацию родителей и взрослых детей. Фото © Shutterstock

Как правильно выстраивать коммуникацию родителей и взрослых детей. Фото © Shutterstock

Личные границы обязательно нужно защищать, но существуют определённые правила. Сперва стоит сгладить острые углы, например, фразой: "Давай мы сейчас успокоимся, сядем, поговорим и вместе попробуем понять и услышать друг друга". Или сказать: "Давай мы попробуем придумать, что делать в этой ситуации вместе". "Этот приём называется "объединение". Поиск общего решения помогает выстроить хорошие общие отношения в будущем и при этом обозначить личные границы каждой из сторон", поясняет психолог.

2. Не бояться попросить прощения и прощать самим

Если вдруг так получилось, что конфликт с родителями всё же произошёл, не нужно бояться пойти первым навстречу и извиниться

Алла Лагутина

Психолог

<p>Если вдруг так получилось, что конфликт с родителями всё же произошёл, не нужно бояться пойти первым навстречу и извиниться</p>
<p>Если вдруг так получилось, что конфликт с родителями всё же произошёл, не нужно бояться пойти первым навстречу и извиниться</p>

По словам психолога Аллы Лагутиной, иногда родителям необходимо услышать извинения своих детей, поэтому в целях примирения можно сказать: "Прости меня, пожалуйста. Я был не прав / я была не права". На помощь также придут фразы "Я хочу сохранить хорошие отношения"; "Я хочу найти выход"; "Я хочу найти общее решение".

3. Открыто говорить о своих чувствах

Эксперт утверждает: важно обозначать свои чувства и говорить о них родителям. Для этого подойдут следующие фразы: "Вы сейчас меня раните"; "Мне больно, когда вы так говорите"; "Я переживаю"; "Я нервничаю"; "Я расстраиваюсь". Нужно конкретно называть свои эмоции, ведь окружающие не могут чувствовать то, что чувствуем мы. При этом важно говорить не только о своих, но и о чувствах родителей: "Как вы себя чувствуете?"; "О чём вы думаете?"; "Какой выход из этой ситуации вы видите?".

Такое поведение и фразы-якоря из НЛП позволят обозначить ключевые точки, на которые можно будет опереться в построении будущих отношений с родителями. При этом важно говорить: "Я хочу вас понять"; "Мне важно понять: обижаетесь вы или нет"; "Расскажите, что конкретно вас обижает?"

Алла Лагутина

Психолог

<p>Такое поведение и фразы-якоря из НЛП позволят обозначить ключевые точки, на которые можно будет опереться в построении будущих отношений с родителями. При этом важно говорить: "Я хочу вас понять"; "Мне важно понять: обижаетесь вы или нет"; "Расскажите, что конкретно вас обижает?"</p>
<p>Такое поведение и фразы-якоря из НЛП позволят обозначить ключевые точки, на которые можно будет опереться в построении будущих отношений с родителями. При этом важно говорить: "Я хочу вас понять"; "Мне важно понять: обижаетесь вы или нет"; "Расскажите, что конкретно вас обижает?"</p>

4. Не позволяйте родителям вмешиваться в личную жизнь

Как правильно взрослым детям защищать свои границы от родителей: инструкция от психолога. Фото © Shutterstock

Как правильно взрослым детям защищать свои границы от родителей: инструкция от психолога. Фото © Shutterstock

В беседе с Лайфом психолог рассказывает, что бывают ситуации, когда родителям не нравится партнёр их ребёнка. "В такой ситуации всегда нужно помнить о том, что все слова и действия родителей рождаются из чувства любви. Они переживают и волнуются, что с их ребёнком будет неподходящий по их меркам партнёр".

В данной ситуации помогут такие фразы: "Я понимаю ваши переживания, я вас слышу, осознаю ваши опасения, но это моя жизнь и мой выбор, а также моя ответственность". Обязательно в конце разговора скажите, что любите их и цените их мнение. Расскажите родителям о положительных качествах партнёра, о том, за что вы его полюбили. Очень важно не позволять им вмешиваться в ваши отношения. Если родители не одобряют выбор, не стоит стараться организовывать им встречи и пытаться подружить. Взаимное напряжение и фальшивые улыбки не сделают их отношения лучше.

Однако при этом, подчёркивает психолог Алла Лагутина, родители взрослых детей тоже имеют право на свои личные границы, которые необходимо защищать от подросших чад. И вот на что стоит обратить внимание.

1. Не допускать ощущения дискомфорта

"С появлением ребёнка личные границы родителей будто перестают существовать вовсе. И если с маленькими детьми такая ситуация понятна и объяснима, то, когда в жизнь родителей беспардонно вмешиваются их взрослые чада, необходимо позаботиться об укреплении личных границ", говорит специалист.

Бывает так, что дочь или сын без предупреждения завозят внуков бабушкам, искренне считая, что те должны сказать им спасибо. Но это считается нарушением границ. Всегда нужно заранее звонить и предупреждать, ведь у стариков тоже могут быть личные дела.

2. Способность отстаивать личные границы без открытой конфронтации

Вместо молчания говорите о своих чувствах, потребностях и желаниях. Например: "Мне это не нравится"; "Я хочу иметь больше свободного времени по вечерам, потому что..."; "Этот вопрос я бы хотел/хотела решить сам/сама"

Алла Лагутина

Психолог

<p>Вместо молчания говорите о своих чувствах, потребностях и желаниях. Например: "Мне это не нравится"; "Я хочу иметь больше свободного времени по вечерам, потому что..."; "Этот вопрос я бы хотел/хотела решить сам/сама"</p>
<p>Вместо молчания говорите о своих чувствах, потребностях и желаниях. Например: "Мне это не нравится"; "Я хочу иметь больше свободного времени по вечерам, потому что..."; "Этот вопрос я бы хотел/хотела решить сам/сама"</p>

Также нельзя позволять детям и другим родственникам вторгаться в вашу личную жизнь физически. Например, приезжать без предупреждения. Не стесняйтесь обозначить время и место встречи.

3. Личный пример заразителен

Как себя вести, если даже в 40 лет родители считают вас малышами: ответ психолога. Фото © Shutterstock

Как себя вести, если даже в 40 лет родители считают вас малышами: ответ психолога. Фото © Shutterstock

Если родители чётко обозначают свои собственные и с уважением относятся к границам других людей, говоря нет любому человеку, вторгающемуся в их личное пространство, им не нужно придумывать что-то специально для ребёнка. Для того чтобы сформировать здоровые границы детей, необходимо бережно относиться к их чувствам с самого раннего детства.

4. Взрослые не несут ответственность за эмоции других людей

Когда речь заходит о личных границах родителей, дети могут испытывать обиду. Но здоровый, целостный человек высказывает своё мнение, независимо от того, как о нём думают или говорят. Даже его собственные дети

Алла Лагутина

Психолог

<p>Когда речь заходит о личных границах родителей, дети могут испытывать обиду. Но здоровый, целостный человек высказывает своё мнение, независимо от того, как о нём думают или говорят. Даже его собственные дети</p>
<p>Когда речь заходит о личных границах родителей, дети могут испытывать обиду. Но здоровый, целостный человек высказывает своё мнение, независимо от того, как о нём думают или говорят. Даже его собственные дети</p>

Если вы опасаетесь обидеть кого-то, это значит, что у вас не хватает уверенности в себе. И здесь уже нужно работать над эмоциональной сепарацией от детей или любого другого человека, которому вы не можете выразить свои чувства или мысли прямо, подчёркивает психолог Анна Лагутина. Семья — это не просто группа людей, это система. А это значит, что, когда меняется один человек, меняются и все остальные домочадцы.

5 причин, почему с возрастом нужно держаться подальше от детей и внуков

5 причин, почему с возрастом нужно держаться подальше от детей и внуков

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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