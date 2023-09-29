5 причин, почему с возрастом нужно держаться подальше от детей и внуков

Мы даже не заметили, как изменился мир, — современные бабушки не вяжут чулки и не стоят часами возле плиты. Круг их интересов не сводится только к воспитанию подрастающего поколения. Причина этого проста — в России первые внуки появляются у них к пятидесяти годам. В этом возрасте старшее поколение — по-научному, прародители — ещё в расцвете сил.

Многие из них работают, кто-то только что вышел на пенсию и распланировал эти золотые годы: путешествия, развлечения, занятия, отношения. Это лучшее время в жизни женщины, когда есть ещё здоровье, но появилась уже и мудрость, когда дама становится внутренне свободной, чувственной. Она наслаждается каждым моментом жизни и потому гораздо больше ценит время и свои силы. Пока можете и есть желание помогать детям и внукам, делайте это. Но не нужно полностью посвящать себя младшему поколению — и вот почему!

1. Они не скажут вам: "Спасибо"

Взрослой женщине не нужно посвящать себя детям и внукам, благодарностей вы не дождётесь. Фото © Freepik

В нашей стране взрослые женщины, иногда по своей воле, иногда — в силу сложившихся обстоятельств, берут на себя груз ответственности за внуков. Иногда дети даже не просят помогать с этим — бабушки сами настойчиво и навязчиво предлагают помощь и дают советы. Если вас просят, то можете взять внуков на пару часов, но не навсегда. Только вот в чём правда, которая многим точно не понравится. Дети и внуки никогда не скажут спасибо за то, что вы посвятили свою жизнь им. Наоборот, уважение вызывают именно занятые бабушки, которые успешны, красиво выглядят, и у них всё хорошо в жизни.

2. Внуки — ответственность ваших детей

Молодые родители жалуются на бабушек и дедушек, что сначала те всячески обещают помочь, а когда потомство появляется, то, бывает, те вдруг не могут: надо работать, слишком тяжело, резко состарились. Но ведь и вправду у бабушек и дедушек, бывает, меняются обстоятельства. Старики могут вдруг найти работу по душе или влюбиться, жениться, переехать в другой город или другую страну. Или просто окажется, что на практике сидеть с внуком — это совсем не то, чего они ожидали. А на тяжёлый труд в управлении чадом у них не хватает ни сил, ни желания.

3. Освободившись от детей, самое время заняться собой

Для женщины 50+ открывается новый этап в её жизни, это время, когда можно многое поменять и заняться тем, что давно хотелось сделать. Фото © Freepik

В учебниках и детских книжках бабушек до сих пор изображают древними старушками в платках и длинных юбках. Нарисованные художниками старушки в очках вяжут чулки, сидя в креслах-качалках, или же выносят внукам широкие подносы с пирожками. Но постойте, времена поменялись! А вместе с этим изменились и городские бабушки. Теперь они далеки от прежнего образа и не стремятся ему соответствовать.

Для многих пенсионерок возраст 60+ — это фактически расцвет. Теперь они, оставив работу, прокачивают новые навыки, шагают в парках с палками для скандинавской ходьбы и даже выходят замуж. Они стоят у плиты, только если очень любят готовить. Не все современные бабушки готовы отказаться от активной жизни и посвятить себя внукам и домашнему хозяйству. Отстаньте от них и дайте бабулям отдохнуть, наконец!

4. Взрослые дети должны жить самостоятельно

Ваши взрослые дети должны обеспечивать себя сами. Не помогайте им. Для этого лучше держаться подальше от чад, чтобы те лишний раз не просили денег. Либо просто научиться отказывать. Вы им уже дали всё, что смогли. Теперь это взрослые люди, и их материальные трудности вас касаться не должны.

5. Молодое поколение сядет вам на шею

Современные бабушки никому ничего не должны, в том числе нянчить внуков. Расставьте чёткие границы и соблюдайте баланс общения с молодым поколением, чтобы оно вами не пользовалось. Фото © Freepik / gpointstudio

Чтобы дети и внуки не сели на шею, самое главное — научиться соблюдать правильный баланс. Не стоит увлекаться излишним самопожертвованием, но и полностью дистанцироваться и лишать себя общения с внуками тоже неправильно. Ведь очень часто дети находят общий язык и взаимопонимание со старшим поколением больше, чем с родителями. Бабушкам и дедушкам, переступая определённый возрастной рубеж, необходимо поделиться личным жизненным опытом с младшим поколением. А дети и подростки крайне нуждаются в этих знаниях. Кто, как не родные старики, может их дать?