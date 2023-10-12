Юрист объяснил, как получить компенсацию за травлю в Сети
Юрист Русяев: Россиянам следует подавать в суд на оскорбивших их в Сети юзеров
Россияне могут подать в суд на оскорбивших их в Сети пользователей с требованием о компенсации морального вреда. Об этом в беседе с NEWS.ru. рассказал юрист Илья Русяев. Он пояснил, какие шаги нужно предпринять перед походом в суд.
"Сделайте скриншоты страниц, сохраните ссылки, отправьте жалобу в Роскомнадзор для блокировки противоправного контента. Или подайте заявление в полицию для привлечения виновного к ответственности. При наличии признаков преступления возбуждается уголовное дело, а при менее серьёзных нарушениях дело рассматривается в административном порядке", — подчеркнул Русяев.
Эксперт дополнил, что пострадавшие от хамства люди могут подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обяжет ответчика публично опровергнуть сделанные ранее заявления и выплатить моральную компенсацию.
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Ранее Лайф рассказывал, что каждый пятый ребёнок в РФ несколько раз сталкивался с кибербуллингом. Глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко нашла корень проблемы в том, что родители не относятся к травле в Интернете как к потенциальной опасности для ребёнка.
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