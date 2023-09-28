"Сдохнешь на помойке": Омская учительница выплатит компенсацию ученице-сироте за унижения из-за внешнего вида

В Омске учительница математики выплатит школьнице 15 тысяч рублей за оскорбление на уроке. Всё произошло ещё в апреле, но решение о компенсации морального вреда прокуратура Ленинского округа города приняла сейчас.

Омская учительница разговаривает со школьницей-сиротой на уроке. Видео © VK / Инцидент Омск

Видео с инцидентом моментально разлетелось по соцсетям. Выяснилось, что на момент съёмки девочка училась в девятом классе, а педагогу было 36 лет. Судя по замечаниям преподавателя, она решила отругать подростка-сироту за внешний вид. Это сняли одноклассники и выложили видео в Сеть, позже на ролик обратили внимание правоохранители.

"Ты никто. И так будет до тех пор, пока ты в этой жизни не сможешь сама чего-то добиться. Вот когда будешь себя обеспечивать, вот тогда будешь кем-то! Тебе сейчас пинка дадут из твоего учреждения, и жить будешь на помойке, жрать на помойке и сдохнешь там же, на помойке. И хайло своё будешь открывать со своими друзьями, поняла меня? Мне, может, в трусах прийти на урок?" — кричит педагог, подчёркивая, что у ученицы нет стиля и "такая грязь" на уроке недопустима.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и указали, что учительница унизила честь и достоинство школьницы.

"По инициативе прокуратуры педагог была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление" в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей. Прокуратура в интересах несовершеннолетней направила в суд исковое заявление о взыскании с учителя компенсации морального вреда в размере 15 тысяч рублей", — отметили в ведомстве.