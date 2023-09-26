Адвокат раскрыл, в каком случае учитель имеет право выгнать школьника из класса
Адвокат Багатурия: Учитель вправе в культурной форме выставить ребёнка из класса
Учитель имеет право выставить непослушного ребёнка из класса, поскольку все действия, не связанные с физическим или моральным насилием со стороны педагога, допустимы. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия.
Он отметил, что в каждом общеобразовательном учреждении должен быть устав или правила внутреннего распорядка. В зависимости о того, что там написано, и должен действовать учитель, столкнувшийся с непослушанием или невыполнением требований со стороны кого-то из учащихся.
"Если учитель в культурной форме для предотвращения недобросовестного поведения ученика выставит его из класса, никакого нарушения в этом не будет", — приводит слова эксперта NEWS.ru.
Ранее Екатерина Мизулина попросила Минпросвещения разобраться в ситуации с плохим состоянием школьных туалетов и запретом посещать их во время уроков. По словам учащихся, учителя "требуют справку" о заболевании у отпрашивающихся в туалет на уроке, шутят, что нужно "носить подгузники", а также требуют дождаться перемены. Однако школьники говорят, что в перерывах туалеты напоминают собой "кальянные" из-за курильщиков, поэтому многие вынуждены терпеть до дома, чтобы не дышать дымом.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков