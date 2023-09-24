7 страшилок о воспитании в СССР, которые работают до сих пор Оглавление Заставляли сделать во что бы то ни стало Лишали сладкого или обеда Отучали от курения Приучали к трудностям Бросали в воду Решать проблемы самостоятельно Пороли Полагаться на свои силы, жить своим умом, знать, что всё зависит только от тебя, — вот к чему с детства приучали детей в Советском Союзе. 15540 15540 Приёмы воспитания в большинстве своём были нехитрыми: слово отца в семье и учителя в школе — закон; хочешь есть — ешь, не хочешь — выметайся из-за стола. Обложка © Getty Images / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio

Приёмы воспитания в большинстве своём были нехитрыми: слово отца в семье и учителя в школе — закон; хочешь есть — ешь, не хочешь — выметайся из-за стола. Разносолов специально для тебя не приготовили. За стол может сесть только тот, кто работал: готовил уроки, ходил в магазин, подметал полы, отрабатывал трудовые часы в школе. Хочешь обновку — учись без троек, хочешь фломастеры — сдай макулатуру и купи. Права у детей в СССР были, но только после выполнения всех обязанностей. Некоторые приёмы воспитания были довольно жестокими.

Заставляли сделать во что бы то ни стало

Этот приём часто применяли мужчины, чтобы ребёнок навсегда преодолел страх. Трусливых психологинь в то время не было, кричать: "Вы испортите ребёнку всю жизнь!" — было некому, а приём реально помогал детям. Например, заставляли съехать с горки на лыжах или санках — даже если очень сильно боишься; спрыгнуть в воду с пирса или 25 раз отжаться, даже если невмоготу.

Нытьё или слёзы обычно не помогали: "Мы будем стоять на этом месте столько, сколько потребуется, пока ты это не сделаешь!" И делали. Съезжали с горок, перепрыгивали через канавы, прыгали в воду. И никто не умер.

Лишали сладкого или обеда

Ещё одним "кошмарным" приёмом воспитания было лишить ребёнка приёма пищи. "Остаёшься без обеда! Иди в свою комнату и подумай над своим поведением!" — эти слова матери или отца слышал хоть раз в жизни каждый советский ребёнок. Иногда основного приёма пищи не лишали, например, заставляли съесть "противный" суп, но лишали печенья, варенья или конфет, фруктов — в общем, десерта. И никто не думал: "О ужас! Ребёнку нужен полноценный рацион!" Зато толстых школьников почти не было. Кроме того, никто не лишал ребёнка возможности стащить с кухни кусок чёрного хлеба. Хочешь жить — умей вертеться.

"Остаёшься без обеда! Иди в свою комнату и подумай над своим поведением!" Фото © ТАСС / А. Гуревич

Если обеда или ужина могли в качестве воспитательного приёма лишить только раз, то без десерта могли оставить на неделю или даже на месяц. Делалось всё это без заламывания рук и закатывания глаз и было обычным делом.

Отучали от курения

Если отец школьника узнавал, что тот курит, то мог надолго отучить его от вредной привычки. Для этого взрослый заставлял ребёнка выкурить сразу несколько сигарет. Причём делалось это не насильно, а просто подзадориванием. Рвота и похмелье, которые испытывал школьник после злоупотребления никотином, надолго отбивали желание курить или прикладываться к рюмке.

Страдание, которое испытывал школьник после злоупотребления никотином, надолго отбивало желание курить или прикладываться к рюмке. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Людмила Пахомова

И речь сейчас не идёт о курящих алкоголиках, которые заставляли собственных детей пить и курить развлечения ради и этим ломали им жизнь. Этот приём применялся только один раз и, как правило, действовал. Сейчас его, конечно же, сочтут "насилием над личностью", и происходящим заинтересуется прокуратура. Но в СССР вмешательство властей в процесс воспитания было сведено к минимуму. Милиция привлекалась только при реальном и постоянном насилии над детьми.

Приучали к трудностям

Никакого особого времяпровождения для ребёнка в СССР не предусматривалось. Он делал то же самое, что и все члены семьи. И если нужно было окучивать или копать картошку под палящим солнцем в чистом поле — ребёнок оказывал посильную помощь родителям.

Ребёнок делал то же самое, что и все члены семьи. Фото © ТАСС / Сергей Воронин

А если все приезжали собирать ягоду на комариное болото, то школьник наравне со взрослыми был обязан, сгребая с себя горсти комаров, собирать ягоды. Ну или если совсем уж было невмоготу, то хотя бы поддерживать костерок на бивуаке в ожидании взрослых. И никому не было дела то того, что тебе всего лишь шесть или семь лет. Надо — значит, надо. Даже во времена позднего СССР детей оставляли в лесу сторожить машины с палатками. Конечно, в случае появления злоумышленников или диких зверей ребёнок не смог бы им ничего противопоставить. Делалось это ради собственного спокойствия и воспитания стойкости. Зато потом дитё могло похвастаться перед сверстниками собственными подвигами: "А на Козьем болоте комары размером с собаку и черники завались!"

Бросали в воду

Бросить ребёнка в воду на глубине, чтобы научить его плавать, — этот метод был действительно жестоким. Он заставлял маленького "строителя коммунизма" мобилизовать все силы, чтобы не утонуть. Конечно, взрослые были рядом и могли прийти на помощь, но легче от этого не становилось. В воду бросали не только мальчиков, но иногда и девочек. И о чём только думали взрослые — непонятно. Это было действительно опасно, особенно в естественных водоёмах. К счастью, такое происходило редко. Большая часть родителей или учили детей плаванью, или отпрыск постепенно привыкал сам, бултыхаясь с друзьями на мелководье.

Решать проблемы самостоятельно

Этот приём советские родители применяли осознанно и неосознанно — просто потому, что вникать в тонкости воспитания детей было некогда: все работали с утра до вечера. В выходные родителям тоже нужно было переделать уйму дел — на ребёнка оставались буквально минуты. Если школьника обижали сверстники, если у него старшеклассник отобрал велосипед или даже если ребёнок сам что-то необдуманно сказал и теперь другие дети его хотели поколотить — всё это были проблемы самого школьника, которые ему приходилось решать самостоятельно. Часто взрослые лишь подсказывали возможный выход из ситуации или называли адрес секции бокса или самбо. В спортивные кружки дети записывались сами.

Проблемы школьнику приходилось решать самостоятельно. Фото © ТАСС / В. Титов

Взрослые вмешивались в конфликтные ситуации редко. Но и дети не были так жестоки, как сейчас: за нравственной стороной их воспитания пристально следили не только дома, но и в школе, детей с отклонениями в поведении быстро отсеивали в спецучреждения. Да и материально все дети были равны — особых причин выпендриваться не было. Поэтому чаще всего результатом конфликта между детьми становились синяки и шишки. Зато уроки социализации советские дети получали — будь здоров! Они быстро учились заводить друзей, чтобы противостоять хулиганам или другим компаниям, и знали, что такое "чувство локтя".

Пороли

До этого приёма дело доходило редко и только в том случае, если ребёнок или даже подросток всерьёз "терял берега" и "шёл по наклонной". Поводом для порки становились только самые серьёзные проступки: воровство, пьянство, насилие в отношении других детей, ложь, повлёкшая за собой какие-то очень серьёзные последствия.

Авторы Майя Новик