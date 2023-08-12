Почему "Афоня" стал секс-символом СССР, и кто выгнал пьяного Данелию Оглавление Сантехник в стиле дзен Афоня — советский мигрант Стеснительный любовник Алкоголик Федул повысил ставки Гротескный танец Почему Данелию выгнали из дома Изменённый финал Выход "Афони" в октябре 1975 года удивил и восхитил одновременно и зрителей, и критиков, и даже коллег режиссёра Георгия Данелии. Почему режиссёр превратил сценарий о трагедии в комедию и какие скандалы происходили во время съёмок будущего хита. 15232 15232 Кадр из фильма "Афоня". Обложка © YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Сантехник в стиле дзен

Кадр из фильма "Афоня". Фото © Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Сценарист Александр Бородянский был уверен, что по его материалу будет снята трагедия о жизни Афони, но режиссёр Георгий Данелия решил: зачем создавать драму, когда в жизни и без фильмов полно огорчений? Живи и радуйся, решил Данелия во время доработки сценария и приступил к работе.

В итоге согласно канонам классической литературы возник герой, который всё профукал, но сделал это так комично и обаятельно, что его полюбили все зрители Советского Союза. Комедия обворожительных алкоголиков и весёлых прохиндеев стала поводом для писем зрителей. "Вы когда-нибудь спали с пьяным сантехником?" — спрашивали у режиссёра в письмах. Этот фильм до сих пор не оставляет зрителей равнодушными, его любят и новые поколения.

Афоня — советский мигрант

Леонид Куравлёв в фильме "Афоня". Фото © Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

На роль Афони рассматривали трёх актёров: Даниэля Ольбрыхского, Владимира Высоцкого и Леонида Куравлёва. Выбрав последнего, создатели фильма добились поистине всенародной любви: Афоне прощают то, чего не простили бы другому актёру. И в этом есть социальная подоплёка.

1970-е годы в СССР были временем всё ещё гигантских строек, множество людей переезжали из деревень в города и, подобно сантехнику Борщову, чувствовали себя не в своей тарелке. Они чувствовали себя чужими, поэтому узнавали в этом герое себя. А ведь сценарист Бородянский писал Афоню с себя, это он когда-то работал маляром, а потом пошёл во ВГИК и написал сценарий, который получил первый приз на специализированном конкурсе. И эпизод с влюблённостью сантехника был настоящим. Сценарист вспоминал, как в его жену влюбился настоящий сантехник, который придумал повод, чтобы почаще заглядывать в его семью.

Стеснительный любовник

Кадр из фильма "Афоня". Фото © Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Когда герой Куравлёва должен был лежать с Катей, которую играла Евгения Симонова, в постели, то актёр отказался снимать майку. Несмотря на уверения съёмочной группы, он объяснял стеснение непохожестью на Алена Делона. Известно, что Данелия до съёмок заставил его похудеть, потому что считал полным. Режиссёр пояснил, как нужно сбросить вес, нарисовав на фотографии актёра в рост контуры, которые его бы устроили. И Куравлёв сел на диету, сбросив килограммы к началу съёмок.

Алкоголик Федул повысил ставки

Кадр из фильма "Афоня". Фото © Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Алкоголик Федул, которого сыграл Борислав Брондуков, оказался более эффектным, его фразочка "Гони рубль, родственник" действовала на людей как пароль "свой-чужой". В нём было меньше глубины, он был тем самым киногеничным парнем из соседнего двора, с которым смешно. Когда Александр Бородянский писал сценарий, он пытался уйти от повтора роли Балбеса в исполнении Юрия Никулина. Автор представлял себе похожего весёлого разгильдяя, но отнюдь не красавца.

Гротескный танец

Кадр из фильма "Афоня". Фото © Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Чтобы добиться комичного эффекта в эпизоде на дискотеке, актрисе Татьяне Распутиной увеличили грудь, подложив в бюстгальтер манную крупу. После этих съёмок актриса не раз танцевала у Данелии. Её можно увидеть и в комедии "Мимино", где она отплясывает лезгинку.

Почему Данелию выгнали из дома

Кадр из фильма "Афоня". Фото © Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Георгий Данелия узнал в сценарии самого себя, с ним произошёл аналогичный случай, когда он напился вместе со своим учеником и отправился к нему домой. Там его выгнала супруга хозяина квартиры. Поэтому фрагмент, где подруга Борщова, которую играет Нина Русланова, выгоняет из дома пьяного штукатура Колю и бьёт возлюбленного, казался ему автобиографичным и крайне жизненным. "Если человек разочек оступился, так его всю жизнь долбать будут?", "Афанасий, если б тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?" — этими космическими фразами герои и выбирали свою жизнь, ведя за собой спивающегося советского зрителя накануне большой социальной революции.

Изменённый финал

Леонид Куравлёв в фильме "Афоня". Фото © Кадр из фильма "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Если учесть, как изменился сценарий, — Данелия отказался снимать фильм с трагичным концом, где герой должен был покончить с собой, и оставил зрителю надежду. Хеппи-энд не испортил фильм, его проблематика оказалась актуальной и сейчас. Ведь в первоначальной версии героя Куравлёва в городе ожидало одиночество и моральное поражение. Он должен был вернуться в город и, проходя мимо кинотеатра, увидеть весёлых людей и пёструю афишу, которые бы создали контраст с его разбитой "профуканной" жизнью, но этого не случилось.

В итоге на экраны Союза "Афоня" вышел без проблем, режиссёр получил повышенный гонорар и был выдвинут на Госпремию. А созданные им образы сантехника и алкоголиков покорили зрителей, увидевших положительный дзен в таком привычном формате, оказавшемся жутко обаятельным и уютным.

Авторы Андреас Лапенков