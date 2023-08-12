5 трендовых вещей из СССР, над которыми потешался весь мир, а теперь они снова на подиумах Оглавление Клетчатое пальто Сандалии и туфли с носками Растянутые "бабушкины" кофты Шапочка-петушок Тельняшка Зигзаги мировой моды непредсказуемы, и теперь модели на подиумах вышагивают то в вязаных шапочках а-ля советский неудачник, а то и вовсе — в мужских семейных трусах. Это бомж-стайл или всё же советское ретро. 47223 47223 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Edward Berthelot, thecelebrityfinder / Bauer-Griffin / GC Images, © ТАСС / Максимов Павел

Клетчатое пальто

Мужское пальто в клетку было модным в СССР с конца 1960-х годов. Собственно, выбирать гражданам было не из чего — покупали то, что было в магазинах. Выбор был невелик — мужское или женское пальто могло быть чёрного, тёмно-коричневого или тёмно-синего цвета. Даже серое удавалось купить не всегда. Фасоны были мешковатыми, унылыми. На этом фоне пальто в цветную клетку казались необыкновенно модными и привлекательными. Их покупали и носили школьники, студенты, молодые рабочие и интеллигенция по всей необъятной Стране Советов.

Клетчатое пальто в Советском Союзе носили все от мала до велика. Фото © ТАСС / Юрий Павлов

Конечно, в столицах, где снабжение было лучше — и можно было достать импорт, над провинциалами, щеголявшими в клетчатых пальто, посмеивались. Недаром именно в это время в произведениях братьев Стругацких появился тип в клетчатом пальто, который всегда оказывался неопрятной, странной и даже таинственной (в плохом смысле слова) личностью. Он был нетрезв, преследовал героев и рассказывал небылицы. Пахло от него "птичником".

На самом деле пальто были хорошими, тёплыми, их шили из качественного сукна, которое носилось годами. Другое дело, что мода на них быстро прошла, а пальто всё ещё продолжали носить и носить. Покупка этого предмета гардероба в СССР была целым событием — его покупали на десятилетия. Носили, пока оно было впору, а потом ещё давали донашивать младшим братишкам или перешивали детям.

Носили клетчатые пальто и женщины, девушки, школьницы. Такие пальто были веселее однотонных. К тому же к пальто можно было подобрать воротник из недорого песца или дорогой чернобурки.

Теперь это пальто бодро шествует по европейским подиумам, а в 2023 году стало настоящим писком моды. Оно присутствует в коллекциях фирм Versace или Nanushka Fashion, его рекомендуют редакторы журнала The Noisetier, а обозреватели европейской моды советуют этой осенью взять с собой в Мадрид жуткое коричневое пальто в клетку. Без него, видите ли, в Мадриде вам будет неуютно. Даже московские фирмы подхватили тренд и вспомнили о том, что такое пальто в клетку.

Пальто Zara. Фото © Getty Images / Kirstin Sinclair

Сандалии и туфли с носками

Почти тридцать лет исследователи моды потешались над манерой советских, а потом ещё и российских мужчин надевать летние сандалии на носки. Собственно, в СССР так носили не только мужчины — девушки и женщины тоже могли надеть носки под босоножки или с туфельками. Конечно, делали они это более элегантно, чем представители сильной половины человечества. Носочки были светленькими, коротенькими и часто с кружевной отделкой. Слово "сексуально" тогда не знали. Просто так считалось красивым, приличным. Собственно, делалось это из нужды — обувь часто бывала жёсткой, и носочки были нужны, чтобы не стереть ноги в кровь.

Новый тренд уже поддержан домами Bottega Veneta, Versace, Marni и другими брендами. Хотите быть модными — смело надевайте под сандалии носки. Фото © ТАСС / Анатолий Лыков

По этой же причине часто надевали носки и мужчины. К тому же носки защищали ноги от грязи — было очень неприятно, если ты доходил до работы, а ноги у тебя были уже грязными от дорожной пыли. В те годы было много новостроек, а большая часть населения жила в деревнях — асфальт лежал не везде.

К тому же в СССР было бы странным для мужчины прийти на работу жарким летним днём в светлых брюках, в рубашке, лёгкой шляпе и в сандалиях на босу ногу. Смех смехом, а мода модой. Новый тренд уже поддержан домами Bottega Veneta, Versace, Marni и другими брендами. Хотите быть модными — смело надевайте под сандалии носки.

Блогер Эмили Синдлев в туфлях Marni и модель Хейли Бибер. Фото © Getty Images / Valentina Frugiuele / thecelebrityfinder / Bauer-Griffin

Растянутые "бабушкины" кофты

Показ новой коллекции бренда Celine в 2022 году убил наповал даже самых заядлых консерваторов. Одним из трендов коллекции стали кофты оверсайз в стиле деревенской одежды СССР начала 1980-х годов. Напомню, в советское время вещи не выкидывались. Они занашивались до дыр, а после этого рукодельницы умудрялись из них сделать ещё что-нибудь для детей или внуков. Часто растянутые, бесформенные трикотажные кофты переходили из рук в руки, пока не оказывались где-то в гаражах или в стайках, где их донашивали в холода или использовали в качестве ветошки. И кто бы мог подумать, что из этого можно сделать тренд! Там же, на показе, были продемонстрированы и мужские семейные трусы — в качестве нормальной уличной одежды. А почему бы и нет?

Герой фильма "Любовь и голуби" (слева) и модель Celine в актуальном образе на подиуме. Фото © "Любовь и голуби", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk; © Celine A/W 2022

Шапочка-петушок

Вязаная лыжная шапочка-петушок вошла в моду в конце 1970-х годов. Законодателями моды тут выступили советские спортсмены. Мало кто помнит, но сначала на шапочке была кисточка, которая потом исчезла. Название шапочки было в те времена совершенно безобидным, а самый популярный фасон со стороны действительно напоминал петушиный гребешок.





Изначально цвет у петушков был бело-голубым с красной полоской, затем на шапочках появились различные надписи на русском языке: "Олимпиада-80", "Москва", "Спорт". Сами петушки стали цветными, дополнились узорами. К концу 1980-х годов мода на них сошла на нет, а в начале 1990-х владельцы "петушков" стали ассоциироваться с неудачниками, которые не могут купить даже новую шерстяную шапочку и не следят за собой. С другой стороны, представьте, какими качественными были эти вязаные вещи, если они служили десятилетиями!

Теперь "петушки" давно и прочно вошли в современную моду. Женский вариант такой шапочки экстравагантен и предполагает более высокий "гребень", а мужской практически один в один повторяет советскую шапку. "Петушки" до сих пор есть в коллекции зимних шапочек модного дома Versace. Стоят они от 25 тысяч рублей. Даже цветовая гамма та же самая.

Шапочка-петушок в исполнении модного дома Versace. Фото © Getty Images / Prince Williams / Wireimage / Jeremy Moeller

Тельняшка

Тельняшка была в СССР культовой одеждой. Её носили не все, а только мужчины, отслужившие в армии или на флоте и этим получившие моральное право её надевать. Причём они делали это не только сразу после армии, но и десятилетия спустя, тем более что купить новую тельняшку можно было в любом военторге. Тельник значил для них многое и означал особую касту людей, причастных к защите Родины и объединённых одним нравственным кодексом.

Тельняшка была культовой одеждой из-за своей прочности и доступности. Фото © ТАСС / Борис Капнин

Однако в 1990-е годы это представление пошатнулось. Людей в такой одежде стали считать маргиналами. И то сказать — военная форма тогда часто оказывалась единственной качественной одеждой по карману. Её стали носить все.

Но уже в начале нулевых отношение к ней изменилось, и она буквально взлетела на модные подиумы. А 2023 год вообще стал кульминацией её популярности. Она занимает прочное место в коллекциях фирм Victoria Victoria Beckham, Etro, Tommy Hilfiger, Celine и других. Её, конечно, слегка "переосмыслили", не без этого, но это всё ещё старая добрая тельняшка.

Тельняшка занимает прочное место в коллекциях фирм Victoria Victoria Beckham, Etro, Tommy Hilfiger, Celine и других. Фото © Getty Images / Edward Berthelot

Авторы Майя Новик