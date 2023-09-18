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18 сентября, 12:55

"Носи подгузники": Мизулина потребовала разобраться с запретом школьникам выходить в туалет на уроке

Минпросвещения проверит ситуацию с запретом посещать туалеты во время уроков

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Минпросвещения разобраться в ситуации с плохим состоянием школьных туалетов и запретом посещать их во время уроков. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

"Направили обращение в Министерство просвещения в связи с ограничениями по посещению туалетов школьниками 5–11 классов в ходе уроков. Более 650 сообщений по этой теме я получила от школьников", — написала она.

По словам учащихся, учителя "требуют справку" о заболевании у отпрашивающихся в туалет на уроке, шутят, что нужно "носить подгузники", а также требуют дождаться перемены. Однако школьники говорят, что в перерывах туалеты напоминают собой "кальянные" из-за курильщиков, поэтому многие вынуждены терпеть до дома, чтобы не дышать дымом. Мизулина подчеркнула, что запрет отпрашиваться во время уроков не имеет законных оснований.

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Татьяна Миссуми
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