"Тварь!": Учителя вырвали третьеклассницу из лап педофила в лесу у школы и чуть не растерзали его

Во Владивостоке педофил набросился на ученицу третьего класса неподалёку от школы и поволок её в лес, где пытался изнасиловать. К счастью, страшное развитие событий удалось предотвратить: учителя с палками отбили девочку у извращенца и чуть не растерзали его. Кадры с места событий оказались в распоряжении SHOT.

Задержание педофила, напавшего на школьницу во Владивостоке. Видео © t.me / SHOT

Нападение произошло у школы № 16 на улице Пирогова. Самая короткая дорога к ней пролегает через лесопарковую полосу, и многие ученики ходят на учёбу именно этим маршрутом. По этой дороге шла на уроки и девятилетняя девочка, когда на неё накинулся извращенец и, схватив за руку, потащил в гущу деревьев. Школьница стала кричать и звать на помощь, другие дети это увидели и сразу позвали учителей, которые бросились в лес на подмогу девочке. Малышка была окровавлена, а её одежда изорвана. Неадеквата, который пытался изнасиловать ученицу, отогнали от жертвы палками, обездвижили и удерживали до приезда полицейских.

Врачи осмотрели девочку в школьном медпункте. Выяснилось, что никаких серьёзных телесных повреждений у неё нет: кровоподтёки на шее и ссадины от веток. Педофила забрали в отделение. По информации канала, это житель города Артёма в Приморье, 39-летний Анатолий Базарак. У него несколько судимостей: три за кражу, две за грабёж, а ещё его судили за побои и сексуальное насилие. Прорабатывается вопрос о возбуждении уголовного дела.