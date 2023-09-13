Москвичка насиловала 12-летнюю дочку на камеру ради продажи порно педофилам

Жительница московского района Выхино-Жулебино снимала порнографические ролики со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать их в Интернете. Детали чудовищной истории узнал SHOT.

По информации канала, работающая бухгалтером 41-летняя Татьяна не раз совращала свою несовершеннолетнюю дочь, принуждая её заниматься с собой сексом на камеру. Отснятый материал она рассчитывала продавать в Интернете сексуальным извращенцам.

Полиции об этом мраке сообщили друзья семейства, которым запуганная девочка решилась обо всём рассказать. Правоохранители задержали беспринципную мать в её квартире на Хвалынском бульваре. Женщина призналась во всём во время допроса.

Сейчас против Татьяны возбуждено дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно". Мера пресечения будет определена в ближайшем будущем. Женщина может получить более 20 лет заключения в колонии.