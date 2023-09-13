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13 сентября, 12:25

Москвичка насиловала 12-летнюю дочку на камеру ради продажи порно педофилам

SHOT: Жительница Москвы снимала порно с 12-летней дочкой для продажи в Сети

Жительница московского района Выхино-Жулебино снимала порнографические ролики со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать их в Интернете. Детали чудовищной истории узнал SHOT.

По информации канала, работающая бухгалтером 41-летняя Татьяна не раз совращала свою несовершеннолетнюю дочь, принуждая её заниматься с собой сексом на камеру. Отснятый материал она рассчитывала продавать в Интернете сексуальным извращенцам.

Полиции об этом мраке сообщили друзья семейства, которым запуганная девочка решилась обо всём рассказать. Правоохранители задержали беспринципную мать в её квартире на Хвалынском бульваре. Женщина призналась во всём во время допроса.

Сейчас против Татьяны возбуждено дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно". Мера пресечения будет определена в ближайшем будущем. Женщина может получить более 20 лет заключения в колонии.

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Ранее Лайф рассказывал, как житель Казани познакомился с 12-летней девочкой из Сочи в Интернете прошлой осенью, после чего начал отправлять ей видео интимного характера. Сначала он вёл со школьницей невинные беседы, но постепенно стал выводить её на взрослые разговоры и присылать ей непристойные снимки и ролики.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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