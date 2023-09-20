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20 сентября, 11:50

На Урале учительницу оштрафовали на 15 тысяч за фото школьника в соцсети

<p>Алевтина Сергеева. Фото © <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27557/4825498/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Алевтина Сергеева. Фото © kp.ru

В Екатеринбурге суд обязал учительницу школы-интерната выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, потому что она опубликовала фото ученика на своей странице в соцсети. Об этом сообщает kp.ru.

"За использование фото ученика мне присудили возместить ущерб его матери в размере 10 тысяч рублей, а также пяти тысяч рублей ребёнку. Это был обычный снимок с занятий в зоопарке", — рассказала педагог Алевтина Сергеева.

По её словам, она лишь делится в соцсети своим опытом работы с учащимися, не указывая их имён. Тем более, как утверждает она, с этой родительницей у неё сложился давний конфликт. Мать мальчика уже обвиняла женщину в том, что та критикует поведение её сына в Сети. Сергееву даже увольняли за подобное, но позже восстановили в должности.

Сейчас учительница не понимает причины штрафа и собирается обжаловать решение. На суде истец утверждала, что её сын морально пострадал от размещённого снимка, но Сергеева уверена, что мальчик даже не знал о фото в соцсети и вряд ли был бы против.

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Татьяна Миссуми
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