На Урале учительницу оштрафовали на 15 тысяч за фото школьника в соцсети

В Екатеринбурге суд обязал учительницу школы-интерната выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, потому что она опубликовала фото ученика на своей странице в соцсети. Об этом сообщает kp.ru.

"За использование фото ученика мне присудили возместить ущерб его матери в размере 10 тысяч рублей, а также пяти тысяч рублей — ребёнку. Это был обычный снимок с занятий в зоопарке", — рассказала педагог Алевтина Сергеева.

По её словам, она лишь делится в соцсети своим опытом работы с учащимися, не указывая их имён. Тем более, как утверждает она, с этой родительницей у неё сложился давний конфликт. Мать мальчика уже обвиняла женщину в том, что та критикует поведение её сына в Сети. Сергееву даже увольняли за подобное, но позже восстановили в должности.

Сейчас учительница не понимает причины штрафа и собирается обжаловать решение. На суде истец утверждала, что её сын морально пострадал от размещённого снимка, но Сергеева уверена, что мальчик даже не знал о фото в соцсети и вряд ли был бы против.