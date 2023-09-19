Преподаватель музыки из Ленобласти годами домогался малолетней ученицы

В Кировске Ленинградской области задержали преподавателя игры на гитаре, который годами домогался своей ученицы. По данным SHOT, речь идёт о 54-летнем Александре Т., работавшем в музыкальной школе. Свою жертву, отданную на занятия родителями, он заприметил в 2016 году, когда ей было всего пять лет.

Сначала учитель приставал к ней на уроках в самой школе, а потом — на допзанятиях у себя дома. Пострадавшая годами боялась обо всём рассказать, но недавно не выдержала и пришла домой вся в слезах. Тогда родители и услышали страшную историю, после чего извращенца задержали.

На допросе он сознался в содеянном. Оказалось, что мужчина женат, у него есть дочь. Возбуждено уголовное дело, педофилу грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.