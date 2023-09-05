Названы регионы, где больше всего травят детей в Сети

Каждый пятый ребёнок в России несколько раз сталкивался с кибербуллингом. Об этом сообщила гендиректор АНО "Белый Интернет" и глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

"Каждый пятый ребёнок (22%) сталкивался с кибербуллингом несколько раз, с каждым десятым (11%) такое случалось однажды. При этом 38% родителей поддержали ребёнка в ситуации травли, обсудили, как лучше поступить", — приводит её слова РАПСИ.

На презентации АНО "Белый Интернет" Сидоренко также отметила, что в пятёрку регионов по наибольшему числу случаев сетевой травли вошли Москва и область, а также Санкт-Петербург, Приморский край и Крым. Гендиректор также подчеркнула: главная проблема кибербуллинга заключается в том, что многие родители не относятся к нему как к потенциальной опасности для ребёнка.

По её мнению, для борьбы с кибербуллингом надо обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о, например, клевете и вымогательстве. В последнем случае возможно возбуждение уголовного дела. Сотрудники полиции проведут проверку, но даже при отсутствии состава преступления можно обратиться в суд.