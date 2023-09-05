Новая правозащитная организация в России займётся повышением цифровой культуры населения

В России появилась новая организация по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО "Белый Интернет". Презентация прошла во вторник, 5 сентября, в Москве.

Учредителем правозащитной организации выступает Российское агентство правовой и судебной информации, а гендиректором является глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.​ По её словам, основной целью деятельности "Белого Интернета" станет популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере.

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на профессора, также организация будет работать над повышением уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширением правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий. Кроме того, Сидоренко добавила, что приоритетным направлением работы организации будет безопасность детей в Интернете. Гендиректор "Белого Интернета" указала, что около 22% несовершеннолетних несколько раз​ сталкивались с проявлением кибербуллинга, а с каждым десятым подростком (11%) такое случалось однажды.​

Сидоренко сообщила, что организация планирует сосредоточиться на решении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, решившихся в досудебном порядке, организация и проведение тематических конференций, тренингов по теме безопасности в цифровой среде и защиты прав от современных угроз, поддержка проектов молодёжных движений и организаций.

Также она добавила, что "Белый Интернет" видит необходимость в создании юридической инфраструктуры цифровизации, организации и поддержке проектов по развитию юридической инфраструктуры цифровизации в публичной и частной сферах. Организация видит себя и как экспертный центр, который будет проводить исследования о новых и потенциальных проблемах, вызванных цифровыми технологиями, о виктимологических рисках уязвимых групп и наиболее эффективных направлениях предупреждения интернет-нарушений.