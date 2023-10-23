Есть всего 5 типов работающих женщин: Узнайте, к какому относитесь именно вы

Не знаете, как вас можно характеризовать во время трудовых будней? Попробуйте найти себя в одном из этих вариантов: "Барби", профи или, может, хозяюшка? Мы вам поможем — вот характеристики карьеристок.

1. Профи

Есть несколько категорий карьеристок, и одна из них — профи. Это женщины, которые идут по головам ради карьеры и добиваются оглушительного успеха в своей отрасли. Фото © Shutterstock

Эти отчаянные трудяжки, сносящие все препятствия на пути к идеальной карьере, составляют 16,2% всех работающих женщин. Им важно произвести впечатление, чтобы все вокруг узнали, что именно они предложили инновационную идею или спасли отдел закупок от незапланированных трат. Профи — героини, желающие изменить мир. С одной стороны, эти супервумен — ярые перфекционистки. А с другой... Если вы узнали в этом описании себя, подумайте о том, чтобы сосредоточиться на чём-то одном вместо управления множеством отделов.

2. Мастерица на все руки

На работе есть всего пять типов женщин, одна из них — мастерица. Это про вас? Фото © Shutterstock

Эти дамы не соглашаются ни на что меньшее, чем 100-процентный результат во всех сферах жизни. Им нужно невозможное — успеть везде и повсюду, да так, чтобы ещё и качественно было. Главное, помните, что вы у себя одна и основное достижение — быть счастливой. А вершины, трудовые и семейные, лучше брать полной сил, в хорошем настроении и в гармонии с собой.

3. Любительница внимания

Дамы, которые постоянно требуют к себе внимания в профессиональной сфере, как правило, и не только в ней. Фото © Shutterstock

Статистически наиболее гармоничный тип карьеристок. Любительницы внимания много времени уделяют общению: это именно те певчие птички, которые щебечут во время перерыва возле кулера. Свои силы они бросают не на самые сложные задачи, как первый тип, или вообще на все, как второй. Эти особы с удовольствием возьмутся за новый проект, если знают, что блеснут в нём своими умениями. В противном случае на предложение босса любительница внимания отреагирует пассивно. Если ваша сильная сторона заключается в умении фильтровать рабочую нагрузку и уходить в режим энергосбережения, когда нужно, поздравляем: карьера, возможно, и не будет стремительной, зато нервная система точно не пострадает.

4. "Кукла Барби"

Какой тип женщин называется "куклой Барби": проверьте, есть ли такие среди ваших коллег. Фото © Shutterstock

По подсчётам японцев, 16% женщин попадает в эту категорию. Узнать их довольно просто: зарплату они спускают на брендовые вещи. Этих дам больше интересует не карьерный рост, а громкое имя компании, где они работают. "Барби", ещё их называют "принцессы", вполне устроит отсутствие повышения. Нет, они не лентяйки, просто ставку в жизни делают на удачный брак. Почему нет? Хоть кто-то из прекрасной половины работающего населения умеет получать от жизни максимальный кайф.

5. Хозяюшка

Хозяюшки ставят на первое место семью, детей и хранение очага, а карьера для них уходит на второй, а иногда и на третий план. Фото © Shutterstock