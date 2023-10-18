6 вещей в образе девушки, убивающих её сексуальность в глазах мужчин

Все мы неидеальны, и не стоит из-за этого грустить. Но и совсем философски относиться к этой мысли — мол, любите меня такой вот уникальной, с оранжевыми гольфами и зелёной шляпкой, — тоже излишне. Меняться ради себя в первую очередь, а потом ради любимого человека — вполне благое дело. Мы узнали, какие шесть вещей на женщинах больше всего отталкивают мужчин, и сейчас вам о них расскажем.

1. Шаровары в восточном стиле

В какой-то момент женщины придумали, что шаровары — это красиво и сексуально, только вот мужчины считают иначе. Фото © Shutterstock

Шаровары, они же афгани, вошли в женский гардероб не так давно — впервые на подиуме их представил модный дом знаменитого люксового бренда в 2007 году. Поначалу в бесформенных, похожих на парашют штанах на улице осмеливались показаться только знаменитости первой величины, однако вскоре в шароварах уже ходили модницы по всему миру. И почему-то ни одна из тех женщин, купивших модную новинку, не задумалась, как она на самом деле в них выглядит. Ничего удивительного, что эти бесформенные штаны попали в мужской антирейтинг, ведь они скрывают женские ноги. Как остроумно заметила фешен-критик The Daily Mail Лиз Джонс, в таких шароварах женщина выглядит так, будто идёт по улице в явно переполненном подгузнике. Кому такое зрелище понравится?

2. Туфли на высокой платформе

Когда на пике популярности был гламурный стиль, все девушки прикупили в гардероб хотя бы одну пару обуви на огромном каблуке. Но сейчас время изменилось, и мужчины находят такие туфли вульгарными. Тем более когда их спутница еле-еле на них передвигается… грустное зрелище. Парни на инстинктивном уровне считают девушек привлекательными, если они ниже их ростом.

3. Треники на свидании

Спортивные костюмы на ежедневной основе делают женщину несексуальной в глазах мужчины. Фото © Shutterstock

Безусловно, спортивные вещи имеют право на существование. Но оставить их лучше всё же для спортзала или прогулок с собакой, а для свидания с мужчиной подобрать что-то более женственное.

4. Бесконечные вещи оверсайз

Да, ​​вещи оверсайз сейчас в моде, потому что в них комфортно. При верном сочетании создают правильные пропорции, например лосины, длинный объёмный свитер и сапоги-трубы гармонично смотрятся вместе, как уверяют стилисты. А простые мужчины считают, что это не стиль, а просто одежда не по размеру. Они видят не модный пиджачок из 90-х или уютную худи, а странную огромную вещь из мужского магазина. Поэтому, если хотите нравиться кавалеру, первое время нужно выбрать что-то средней посадки — не обтягивающие шмотки, но и не на три размера больше. Прощайте, огромные балахоны, встретимся после свадьбы.

5. Балетки и угги

Так или иначе, угги и балетки повсюду, они захватили мир и влюбили в себя красивых женщин, сделав несчастными многих парней. Фото © Shutterstock

Увы, но такие популярные и удобные модели вроде угг и балеток совсем не находят поддержки у сильной половины человечества. На их взгляд, данная обувь меняет женскую походку не в лучшую сторону, добавляет тяжести образу и скрывает достоинства ножек.

6. Прозрачные бретели от бюстгальтера