6 вещей в образе девушки, убивающих её сексуальность в глазах мужчин
Оказывается, у парней накопилось немало претензий к гардеробу прекрасной половины человечества. Как говорится, снимите это немедленно!
Все мы неидеальны, и не стоит из-за этого грустить. Но и совсем философски относиться к этой мысли — мол, любите меня такой вот уникальной, с оранжевыми гольфами и зелёной шляпкой, — тоже излишне. Меняться ради себя в первую очередь, а потом ради любимого человека — вполне благое дело. Мы узнали, какие шесть вещей на женщинах больше всего отталкивают мужчин, и сейчас вам о них расскажем.
1. Шаровары в восточном стиле
В какой-то момент женщины придумали, что шаровары — это красиво и сексуально, только вот мужчины считают иначе. Фото © Shutterstock
Шаровары, они же афгани, вошли в женский гардероб не так давно — впервые на подиуме их представил модный дом знаменитого люксового бренда в 2007 году. Поначалу в бесформенных, похожих на парашют штанах на улице осмеливались показаться только знаменитости первой величины, однако вскоре в шароварах уже ходили модницы по всему миру. И почему-то ни одна из тех женщин, купивших модную новинку, не задумалась, как она на самом деле в них выглядит. Ничего удивительного, что эти бесформенные штаны попали в мужской антирейтинг, ведь они скрывают женские ноги. Как остроумно заметила фешен-критик The Daily Mail Лиз Джонс, в таких шароварах женщина выглядит так, будто идёт по улице в явно переполненном подгузнике. Кому такое зрелище понравится?
2. Туфли на высокой платформе
Когда на пике популярности был гламурный стиль, все девушки прикупили в гардероб хотя бы одну пару обуви на огромном каблуке. Но сейчас время изменилось, и мужчины находят такие туфли вульгарными. Тем более когда их спутница еле-еле на них передвигается… грустное зрелище. Парни на инстинктивном уровне считают девушек привлекательными, если они ниже их ростом.
3. Треники на свидании
Спортивные костюмы на ежедневной основе делают женщину несексуальной в глазах мужчины. Фото © Shutterstock
Безусловно, спортивные вещи имеют право на существование. Но оставить их лучше всё же для спортзала или прогулок с собакой, а для свидания с мужчиной подобрать что-то более женственное.
4. Бесконечные вещи оверсайз
Да, вещи оверсайз сейчас в моде, потому что в них комфортно. При верном сочетании создают правильные пропорции, например лосины, длинный объёмный свитер и сапоги-трубы гармонично смотрятся вместе, как уверяют стилисты. А простые мужчины считают, что это не стиль, а просто одежда не по размеру. Они видят не модный пиджачок из 90-х или уютную худи, а странную огромную вещь из мужского магазина. Поэтому, если хотите нравиться кавалеру, первое время нужно выбрать что-то средней посадки — не обтягивающие шмотки, но и не на три размера больше. Прощайте, огромные балахоны, встретимся после свадьбы.
5. Балетки и угги
Так или иначе, угги и балетки повсюду, они захватили мир и влюбили в себя красивых женщин, сделав несчастными многих парней. Фото © Shutterstock
Увы, но такие популярные и удобные модели вроде угг и балеток совсем не находят поддержки у сильной половины человечества. На их взгляд, данная обувь меняет женскую походку не в лучшую сторону, добавляет тяжести образу и скрывает достоинства ножек.
6. Прозрачные бретели от бюстгальтера
Прозрачные бретельки от бюстгальтера не просто видно, они привлекают внимание сильнее, чем обычные тканевые, и это антисексуально. Вместе с силиконовыми накладками на грудь, которые могут отпасть в самый ответственный момент. Мужчины ничего не имеют против кокетливой лямочки, случайно сползшей на плечо. Пусть она лучше будет чёрная, или белая, или красная, но не силиконовая. От лямок из такого материала остаются полоски, как будто вас пытали.
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