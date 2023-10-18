Новая глава: 8 советов, которые помогут восстановиться после развода

Какими бы серьёзными ни были причины расставания, разрыв отношений всегда болезненный период, причём для обеих сторон. Как помочь себе, когда кажется, что нечем дышать и земля уходит из-под ног? В этой статье вы найдёте восемь способов залечить раны после развода.

1. Заново познакомьтесь с собой

Как восстановиться и вернуться к жизни после болезненного развода или расставания? Фото © Shutterstock

Развод — это реальная возможность начать новую жизнь, переосмыслить ценности и расставить жизненные приоритеты. Спросите себя: "Что я люблю? Чего я хочу? Что делает меня счастливой?" Возможно, вы всегда мечтали заниматься танцами или побывать за полярным кругом, но муж вас в этом не поддерживал. Сейчас, когда остались наедине с собой, самое время реализовать мечты и желания. Спросите своего внутреннего ребёнка, чего бы ему хотелось прямо сейчас. Похвалите его и, если надо, пожалейте.

2. Выделите время на горе и дайте волю чувствам

Вы имеете право испытывать абсолютно любые чувства — гнев, страх, вину. Слёзы снимут напряжение и помогут процессу заживления душевных ран. Острые приступы грусти тоже нормальны — за ними может последовать чувство облегчения. Установите срок, в течение которого будете горевать и переживать разрыв. В идеале не более двух-трёх недель. Используйте это время на оплакивание расторгнутых отношений и выплёскивание негатива всеми доступными способами. В течение этого периода ругайтесь на бывшего партнёра, кричите или лежите под одеялом и тихо плачьте, не обращая внимания на окружающий мир. Но потом идите дальше через силу.

3. Сделайте перестановку и выбросьте всё лишнее

Сделайте перестановку в квартире — это поможет быстрее оправиться после развода и переключить внимание. Фото © Shutterstock

После развода и женщине, и мужчине стоит обновить интерьер и сделать перезагрузку собственного дома. Жильё не должно напоминать о бывшем партнёре. Займитесь генеральной уборкой. Сделайте перестановку мебели и по-новому организуйте домашнее пространство. Выбросьте нелепый пуф, который никогда не вписывался в обстановку. Продайте купленный вместе со второй половинкой комод. Подарите или отнесите на барахолку вещи, напоминающие о совместной жизни, и всё лишнее. На вырученные деньги купите себе новый наряд или предмет интерьера, о котором всегда мечтали.

4. Не оставайтесь наедине с собой слишком долго

Первое время может быть непросто находиться рядом с другими, но придётся потихоньку заставлять себя принимать приглашения на вечеринки. Начните с чего-то простого — например, сходите с другом в кино.

5. Занимайтесь не только мыслями, но и телом

После развода и расставания с мужчинами женщины делают каре, так уж повелось. Но на самом деле это не просто смена имиджа, это новый взгляд на себя. Фото © Shutterstock

Развод ― это не конец света, а повод позаботиться о себе. Посетите спортзал, измените режим питания, найдите время для отдыха. Вспомните о желаниях, потребностях и забытых в период семейной жизни хобби. Сбросить напряжение помогут регулярная йога и занятия физическими упражнениями. Это не только уменьшит стресс, но также снизит уровень тревожности и улучшит настроение. Американские исследователи доказали, что занятия йогой снижают выработку кортизола — основного гормона стресса. Сходите на массаж или косметическую процедуру, на которую в браке у вас не хватало времени. Новые причёска и макияж тоже станут маленькими шажками к новой версии себя.

6. Не заводите новые отношения сразу

Не стоит брать на вооружение принцип "клин клином вышибают" и срочно искать новую пару. Не регистрируйтесь на всех доступных сайтах знакомств и не бегите на свидание, пока не успокоились и не остыли после разрыва. Побудьте в одиночестве. Дайте себе время насладиться новым статусом и возможностями, решите, как хотите жить дальше.

7. Простите себя

Эти советы помогут вам пережить расставание и начать новую главу в своей судьбе. Фото © Shutterstock

Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать. Прошлое неподвластно, но вы можете начать отпускать обиду. Попытайтесь простить себя и бывшего партнёра — или хотя бы принять его поведение. Если получится, образ из прошлого больше не будет властен над вами. Помочь в этом нелёгком деле могут группы поддержки и специалисты.

8. Запишитесь к психологу