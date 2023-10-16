За кого из знаков зодиака нужно выйти замуж, чтобы кошелёк лопался от денег

Многие мечтают разбогатеть благодаря выигрышу в лотереи, наследству от дальнего родственника или упорному труду, а кому-то просто суждено родиться под счастливой звездой. Не секрет, что наш финансовый успех во многом зависит от того, кто находится рядом. Выбирая себе спутника жизни, необходимо учитывать не только любовную совместимость, но и соответствие созвездий в отношении денег. Хотите разбогатеть? Выбирайте в партнёры кого-то из этих представителей зодиакального круга.

Знак зодиака Весы

Представители знака зодиака Весы умеют управлять финансами и делают это успешно, особенно при наличии поддержки со стороны второй половинки. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Весы наделены невероятной удачей в бизнесе: они притягивают деньги к своим вторым половинкам. Известный богач и модельер Ральф Лорен — выходец из бедной семьи евреев-эмигрантов. Как и все представители знака зодиака Весы, он мечтал о роскошной жизни. Чтобы её достичь, пришлось сначала копить, а потом долго трудиться, раскрывать творческий потенциал, рискуя быть поднятым на смех. Представители знака зодиака Весы часто выбирают творческие профессии, так как тонко чувствуют красоту. Этим людям нужен надёжный партнёр, умеющий поддержать и направить в нужное русло в сфере финансов. Им можете стать вы! Объединившись в любовном союзе, точно получится добиться финансового успеха.

Знак зодиака Водолей

Носители знака зодиака Водолей обожают большие деньги и уверены, что в этом мире купить можно всё. Фото © Shutterstock

Фортуна улыбнётся, если вы свяжете судьбу с представителем огненной стихии. Наиболее благоприятен союз у Водолеев будет с человеком, рождённым под знаком зодиака Лев. Неплохую прибыль можно ожидать также и в отношениях с Овном и Стрельцом. Удачно сложится брак с Тельцом и Весами — эти знаки зодиака оказывают благоприятное влияние на денежную ситуацию. Стоит опасаться отношений со Скорпионом — союз может привести к нищете.

Знак зодиака Дева

Брак с рождёнными под знаком Дева будет очень плодотворным, а семейная жизнь с ними превратится в рай. Фото © Shutterstock

Носители знака зодиака Дева не склонны к транжирству: им проще, чем другим представителям зодиакального круга, откладывать деньги в кубышку, не срываясь даже в сезон распродаж. Кроме того, находясь под управлением стихии Земли, эти личности могут похвастаться не только завидной выдержкой, но ещё и мощной интуицией. Потому нередко делают самые выгодные вложения или даже вытягивают счастливый лотерейный билет.

Носителям знака зодиака Дева важна поддержка. Особенно хорошо на роль идеального для них партнёра подходят, как ни странно, Скорпионы. Если для большинства они являются полностью несовместимыми в денежном вопросе, то в случае данного сочетания с представителем земной стихии будут исполнять роль главного рулевого. Скорпионы помогут Девам найти пути развития. Следуя своей интуиции, они укажут им на возможности быстрого обогащения.

Знак зодиака Овен

Успех для представителей знака зодиака Овен придёт во время брака с партнёром из стихии Воздуха. Фото © Shutterstock

Тем, кто родился под знаком зодиака Овен, необходимо быть ближе с представителями воздушной стихии, а особенно с Водолеями. Это идеальная пара для них. Бесстрашные и необузданные звёздные бараны не боятся рисковать. К финансовому успеху их подстёгивает конкуренция. Активные и целеустремлённые, как царь Мидас, Овны по гороскопу всё вокруг превращают в деньги, а также обогащают и тех, кто рядом. Причём не только вторую половинку, но и даже дальних родственников. Вот только избегать следует Скорпионов — этот знак зодиака их разорит.

Знак зодиака Козерог

Финансовое благополучие незыблемо и стабильно для Козерогов, их богатство не зависит от других людей, они трудолюбивы и выносливы сами по себе. Фото © Shutterstock

Как известно, есть два способа поскорее наполнить копилку: или больше зарабатывать, или меньше тратить. Те счастливчики, которые родились под знаком зодиака Козерог, достигли совершенства и в том, и в другом. И неудивительно, что они — одни из самых богатых людей мира. Зарабатывают представители этого земного знака зодиака совершенно фанатично и тратят только на самое необходимое. Козерог — один из тех, кто сможет обогатить любой союз. Он найдёт решение даже в самой непростой финансовой ситуации и в буквальном смысле сможет сделать деньги из воздуха. Также Козероги помогают преуспеть в этом и второй половинке.

Знак зодиака Стрелец

Колесо денежной фортуны посетит Стрельца в союзе с представителями стихии Земли. Богатство само упадёт в руки в браке с ними. Фото © Shutterstock