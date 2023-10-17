6 способов порадовать своего внутреннего ребёнка и стать заметно счастливее

Поднять настроение, когда ты взрослый, совсем несложно. Хоть вы, скорее всего, уверены в обратном. Всё дело в том, что нужно знать правильные механизмы, только и всего. В материале ниже обсуждаем шесть действенных вариантов, как порадовать себя через внутреннего ребёнка. Потому что даже взрослые дяди и тёти некогда были простыми детьми. Пришло время разбудить эти воспоминания.

1. Организуйте пикник

Как порадовать своего внутреннего ребёнка и стать счастливее. Фото © Shutterstock

Помните, как вы любили проводить время на свежем воздухе в детстве? Может быть, пора собрать всех родных, друзей и отправиться вместе за город, да подальше, чтобы Интернет не работал. Возьмите с собой пледы, приготовьте закуски и напитки. Ничего сложного, ведь главное — атмосфера на природе. Вы можете весело провести время, играя в настольные игры или во что-то поактивнее. И, конечно, не забудьте сделать пару фото, чтобы запечатлеть этот момент и сохранить его в памяти.

2. Купите себе игрушку, о которой мечтали в детстве

Как удовлетворить потребности внутреннего ребёнка. Фото © Shutterstock

Почему бы не порадовать своего внутреннего ребёнка, купив игрушку, о которой вы мечтали в детстве? Это может быть дорогущий плюшевый мишка, коллекционная фигурка героя из любимого мультфильма или даже набор конструктора, который родители ни за что бы не купили. Возможно, у вас есть воспоминания о том, как вы долго ждали и мечтали о такой игрушке. Позвольте себе исполнить это желание и сполна насладитесь моментом. Это прекрасный способ восстановить частичку детства и добавить радости во взрослую жизнь.

3. Встретьтесь с друзьями из детства

Способы стать счастливым, разбудив своего внутреннего ребёнка. Фото © Shutterstock

Не забывайте о старых друзьях! Тем более когда они могут сделать вашу жизнь чуточку лучше. Организуйте встречу, проведите вместе время, обсудите совместные воспоминания, посмейтесь. Возможно, удастся вспомнить старые шутки, игры, которые делали ваше общее детство таким особенным. Вообще, встреча с друзьями из детства поможет окунуться в атмосферу беззаботности и счастья, которые сопровождали вас раньше. И, кто знает, возможно, кто-то из старых приятелей вернётся в вашу жизнь.

4. Посмотрите любимые детские фильмы

Как ощутить радость детства снова: 6 способов для взрослых. Фото © Shutterstock

Возьмите небольшой перерыв от повседневных забот и погрузитесь в мир детства за просмотром любимых фильмов. Любили советские мультики — включите их! Давно не смотрели "Гарри Поттера" — что вас останавливает? Вы сможете вновь почувствовать себя ребёнком, погрузившись в увлекательные истории и приключения героев, которых раньше обожали.

5. Приготовьте любимое блюдо из детства

Радость детства для взрослых: 6 способов порадовать себя. Фото © Shutterstock

Вспомните свои детские предпочтения и приготовьте блюдо, которое вам всегда нравилось. Например, это может быть что-то простое и домашнее вроде маминой шарлотки или тех самых бабушкиных блинчиков. Вы можете добавить в блюдо новые интересные ингредиенты или изменить рецепт, чтобы сделать его более уникальным и по-своему особенным. Да, на это уйдёт немало времени, но ведь в этом и суть — тут важен процесс, а не результат. А когда блюдо будет готово, вы сможете насладиться его ароматом и вкусом, что пробудит приятные воспоминания о детстве.

6. Сделайте что-то своими руками и подарите родителям

Как восстановить связь с внутренним ребёнком и стать счастливее. Фото © Shutterstock

Это замечательный способ не только порадовать своего внутреннего ребёнка, но и выразить любовь и благодарность родителям. Вы можете сделать открытку, нарисовать семейный портрет в стиле "Мама, папа, я — дружная семья" или что-то совсем другое, что будет иметь особое значение для родителей. Ваши творчество и заботу точно оценят, плюс это создаст особую связь со старшим поколением.