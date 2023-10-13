Ни в коем случае не приносите в дом эти 5 растений, если там есть старики — высосут жизнь

О невероятных свойствах некоторых растений слагают легенды. Эти "зелёные друзья" способны на целые подвиги, которые мы привыкли не замечать. Одни цветы могут привлекать любовь, другие своей энергетикой исцеляют. Но баланс во Вселенной соблюдается во всём, потому не стоит забывать и про "зелёных хищников". Пока одни растения выступают в роли доноров, другие слывут вампирами, ведь они крадут человеческие силы, питаясь ими. Какие цветы особо опасны для стариков?

1. Монстера

Монстера может выступать как мощный оберег, но в таком случае "питается" слишком много. Фото © Unsplash / Brina Blum

Королевой среди всех растений-вампиров считается тропическая монстера. Интересно, что эта лиана питается не абы какими, а максимально яркими эмоциями. Имейте в виду, что, не получая должной подкормки, монстера начнёт сама инициировать конфликты и ссоры, нарочно сталкивая хозяев. Она поглощает и положительную энергетику людей рядом. Например, когда гости приходят и восхищённо осыпают растение комплиментами. Монстера — мощный оберег, но и такой же вампир, способный высосать все силы из пожилого человека до последней капли.

2. Циперус

Днём циперус якобы помогает восстанавливать силы хозяевам, ну а ночью крадёт их. Фото © Shutterstock

Редкое домашнее растение, которое легко спутать с донором. Дело в том, что циперус одновременно выполняет две функции. Казалось бы, днём этот цветок помогает восстанавливать хозяевам силы и наделяет способностью противостоять трудностям. А вот с наступлением темноты начинает реабилитироваться, забирая энергию людей. Причём крадёт циперус сил гораздо больше, чем восстанавливает в светлое время суток. Потому держать в спальне это растение ни в коем случае не рекомендуется. Реклама | Between Exchange

3. Папоротник

Красивый на вид папоротник способен ухудшать самочувствие стариков и вызывать головные боли. Фото © Shutterstock

Люди украшают дома папоротниками из-за их красивого и необычного внешнего вида. Но даже и не подозревают о негативных свойствах "зелёного друга". Например, о том, что, если растению будет недостаточно солнечного света, оно заберёт необходимую для себя энергию из человека. Папоротник умеет творить добро и помогать хозяевам, но цена слишком высока. Те, у кого регулярно "подъедают" силы, чувствуют сильную усталость и частые головные боли. Постарайтесь сделать так, чтобы старики не жили в помещении, где растёт папоротник.

4. Шеффлера

Если у хозяев всё хорошо, шеффлера из вампира превратится в растение-аккумулятор. Фото © Shutterstock

Необычное растение, которое подойдёт людям с интеллектуальным видом деятельности. Шеффлера отбирает энергию у человека, чтобы накапливать её в своих листьях на чёрный день. Если в доме у жильцов нет никакого кризиса, эта представительница семейства аралиевых не станет использовать людские ресурсы. Получается, что шеффлера выступает не только как вампир, но ещё и как аккумулятор. И всё же в одном помещении со стариками такое растение надолго оставлять не нужно.

5. Розмарин

Розмарин считается растением-вампиром, хотя в определённых случаях даже помогает людям. Фото © Getty Images / Tom Merton