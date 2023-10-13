Огненное кольцо 2023 в Весах: Почему после солнечного затмения 14 октября жизнь не будет прежней

Каждый раз, когда происходит такое удивительное событие, как затмение, мир меняется. Потому что в зависимости от светила — ночного или дневного, высвобождается большой поток энергии. Совсем скоро нас ждёт солнечное затмение. Эзотерики и астрологи предвещают глобальные последствия от огненного кольца 2023, которое накроет нас в эту субботу. Как отразится на жизнях представителей знаков зодиака солнечное затмение 14 октября и почему жить по-старому уже не получится.

Когда ждать солнечное затмение в 2023 году

Когда случится огненное кольцо 2023 и чего от него ожидать? Фото © Shutterstock

Уже совсем скоро, в эту субботу, 14 октября, случится солнечное затмение. Произойдёт оно в знаке зодиака Весы, который отвечает за баланс и партнёрские отношения. Станет ли огненное кольцо гарантией налаживания любовных дел или людям, наоборот, захочется освободиться от обременяющих оков? Каждый из представителей зодиакального круга решит сам, потому что воздух — самая непостоянная стихия.

Однако именно во время солнечного затмения 14 октября в знаке зодиака Весы получится критически точно оценить своё состояние: хочется всё бросить и пойти вперёд, начать новые отношения или вообще побыть пока одному. Не стоит забывать, что знак зодиака Весы также всегда стремится к гармонии. Значит, получится выбрать наилучший для себя выход из ситуации и наконец найти решение волнующей проблемы.

Что можно и что нельзя делать в огненное кольцо 2023

Во время коридора затмений особенно осторожными стоит быть не только со своими мыслями, но и с действиями. 14 октября во время огненного кольца — так называют полное солнечное затмение — не стоит делать определённые вещи.

Совершать крупные покупки и спекулировать деньгами в день огненного кольца 2023 запрещено.

Заключать договоры на покупку или продажу, менять работу.

Нельзя в солнечное затмение 14 октября ссориться, выяснять отношения и вести себя агрессивно.

Если в этот день не будете обращать внимание на мелочи, крупно ошибётесь.

Старайтесь не гонять 14 октября в день солнечного затмения на дорогах, т.к. велик риск ДТП.

Напиваться и объедаться в этот день тоже не стоит, иначе потом начнутся времена голода.

В день огненного кольца не рекомендуется начинать что-то новое — велик риск, что удача отвернётся.

Как посмотреть на солнечное затмение в 2023 году

Солнечное затмение 14 октября — чего нельзя делать. Фото © Shutterstock

Без правильной подготовки смотреть на столь красивое астрономическое событие нельзя. Всё же звезда по имени Солнце может навредить глазам. Чтобы подготовиться к созерцанию красоты, важно к тому же оказаться в правильном месте в правильное время. Например, жители России увидеть солнечное затмение 14 октября не смогут. А вот где можно это сделать, мы рассказывали в этом материале.

Огненное кольцо 2023: как солнечное затмение 14 октября отразится на жизнях знаков зодиака

Огненное кольцо 2023 и знаки зодиака: что принесёт солнечное затмение 14 октября? Фото © Shutterstock

Астрологи предупреждают: люди, рождённые под знаками зодиака Рак, Овен, Дева и Лев, сильнее всего столкнутся с последствиями огненного кольца – 2023. Причём изменения могут быть как положительными, так и отрицательными. Всё зависит от конкретной ситуации представителей зодиакального круга на данный момент, пока солнечное затмение 14 октября ещё не произошло. Но все эзотерики и астрологи в один голос говорят, что "накроет" носителей знаков зодиака Овен, Дева, Рак и Лев заботами с головой.

Чего ждать от солнечного затмения в знаке зодиака Весы

Огненное кольцо 2023 в знаке зодиака Весы: кому повезёт, кому нет? Фото © Shutterstock

Предупреждённые представители знаков зодиака, можете начинать готовиться к изменениям в жизни. Но если говорить в целом, в каком направлении будут перемены? Чего ждать от солнечного затмения 14 октября?

За что в астрологии отвечает знак зодиака Весы? В первую очередь за партнёрство и брак. Также за карьеру, справедливость и репутацию. Так что стоит обратить внимание, а нет ли в какой сфере из перечисленных проблем. Если да, появится только больше трудностей.