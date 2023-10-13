Проклятый день. Почему люди боятся пятницу, 13-го День неприятностей, чёртова пятница, самый страшный день в году — как только не называют эту пятницу из-за её мистического "шлейфа". Верить или нет — каждый решает сам. А Life.ru рассказывает, как провести пятницу, 13-го, и чего делать в этот день категорически нельзя. 12 октября, 21:01 В 2023 году пятница, 13-е, выпала в октябре. Не знаем, как вам, но нам уже страшно. Фото © Jr Korpa / Unsplash

Наверное, даже самые заядлые скептики поглядывают волнительно на календарь, если замечают приближение особой даты. Да, мы говорим о той самой пятнице, выпадающей на 13-е число. Знаменитый мистический день, когда с наибольшей вероятностью можно как-то усложнить себе жизнь. В так называемый день неприятностей энергетика с самого утра давит негативом, заставляя думать о том, что именно сегодня обязательно случится какое-то несчастье или неудача. Есть ли какие-то варианты себя обезопасить и просто насладиться весельем? Life.ru перешерстил весь Интернет, чтобы узнать, что можно, а что категорически нельзя делать в пятницу, 13-го.

Когда в 2023 году выпадают чёртовы пятницы

Хорошая новость для всех суеверных заключается в том, что пятница, 13-е, в 2023 году выпадает всего дважды и первая далеко позади. Эти две даты — 13 января и 13 октября.



Кстати, такой вам лайфхак, как легко понять, будет ли в этом месяце пятница, 13-е, без заглядывания в календарь. Если месяц начинается с воскресенья (первое число месяца), то, значит, будет обязательно чёртова пятница.

Откуда взялась легенда про пятницу, 13-го

Существует сразу несколько версий, почему пятница, 13-е, обрела по всему миру дурную славу. По одной из них — именно в такой день в 1307 году французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров, включая всё его верховное руководство. Далее — всё по любимому в Средневековье сценарию: пытки и казни. Кроме того, считается, что именно в этот день — в пятницу, 13-го, — Адам и Ева отведали запретный плод, а Каин безжалостно убил своего брата Авеля. Распятие Христа, к слову, тоже пришлось на пятницу, а тринадцатым апостолом на Тайной вечере был Иуда, предавший Христа. В общем, поводы все так себе.



Ну и, конечно, в усилении страха перед этим с какой-то стороны обычным днём виноват Голливуд, снимая и выпуская серию фильмов, по сюжету которых ужасный маньяк выходит убивать именно в пятницу, 13-го. Есть даже одноимённый слэшер "Пятница, 13-е", который вышел в 1980 году и положил начало целой франшизе ужастиков. Роль главного героя фильмов — Джейсона Вурхиза, сверхъестественного серийного убийцы в хоккейной маске, — исполнило множество актёров. Вурхиз утонул в одиннадцатилетнем возрасте в озере, когда отдыхал в летнем лагере "Хрустальное озеро". Вурхиз оживает в день своей смерти — в пятницу, 13-го, — и начинает всем мстить.

Трейлер "Пятницы, 13-го" — классического американского хоррора. Видео © YouTube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

Приметы и поверья на пятницу, 13-го

Как показали опросы, каждый пятый европеец считает 13 неблагоприятным числом. В некоторых странах, например в Англии, в пятницу, 13-го, отменяются хирургические операции, так как считается, что риск неудачи возрастает вдвое. Также в этот день стараются не назначать деловые встречи, отменяют свадьбы, а многие компьютерные пользователи считают чёрную пятницу самым опасным днём с точки зрения вирусных атак.

По суеверию в пятницу, 13-го, нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.

Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулём.

Растение, которое было высажено в пятницу, 13-го, не будет расти и плодоносить.

Некоторых людей страх пятницы, 13-го, приводит к тому, что они отказываются от гигиены: считается, что в этот день запрещено даже стричь ногти.

Если вы планируете сменить работу, рекомендуется не устраиваться на новое место в такой день, это может предопределить неуспешный опыт.

Считается, что если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть ещё одного человека в скором времени.

В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться в этот день, с вами может приключиться несчастье.

Если нет серьёзных дел, рекомендуется в этот день вообще не выходить из дома.

В этот день не заключают сделок и не совершают покупок, особенно крупных.

Чтобы дурные предзнаменования пятницы, 13-го, не сбылись, согласно народным поверьям, достаточно просто сходить в этот день в церковь.

От примет и суеверий в пятницу, 13-го, у редактора Лайфа волосы дыбом. Фото © Edilson Borges / Unsplash

Популярные гадания в чёртову пятницу

Вот одно из самых популярных гаданий на пятницу, 13-го. Совершать его лучше всего с 22 до 23 часов, когда за окном уже стемнеет. Проводить этот ритуал можно в компании друзей, так он будет даже интереснее. С помощью этого гадания вы можете узнать, что именно вас ждёт в скором будущем, в работе или в отношениях с любимым человеком.

Возьмите небольшое блюдце и налейте в него немного воды. Рядом с ним поставьте несколько небольших тонких церковных свечей, их количество должно быть равно числу гадающих. Если вы носите крестик или кольца, то их лучше всего снять, чтобы они не замыкали на себе ваш энергетический поток.

Сосредоточьтесь, возьмите в руки одну из свечек и мысленно сконцентрируйтесь на том, что именно хотите узнать. Переверните свечу пламенем вниз над блюдцем с водой, закройте глаза и, не торопясь, сосчитайте до 13. Воск будет капать в воду, и его застывшие узоры станут для вас ответом на заданный вопрос.

Почему мы боимся пятницу, 13-го? Мифы и суеверия о числе 13 есть у всех наций мира. Разбираемся с роковым числом 13 и его историей. Видео © YouTube / Апельсин

Чего нельзя делать в пятницу, 13-го

Лучше воздержаться от путешествий и длительных поездок. В этот день не время выяснять отношения, сводить счёты, припоминать старые обиды, ссориться и конфликтовать. Нельзя давать в долг, потому как велика вероятность, что деньги назад к вам не вернутся. А если, наоборот, вы собираетесь именно в этот день брать взаймы, несколько раз подумайте и по возможности перенесите сделку хотя бы на субботу. Потому как заём не принесёт вам счастья. Кстати, если случайно нашли оброненный кошелёк или банкноту в пятницу, 13-го, нельзя забирать себе, если не хотите столкнуться с проблемами. Ну и, конечно же, в этот день совсем не стоит накручивать себя, волноваться и заранее ждать подвоха.

Как Церковь относится к пятнице, 13-го

Русская православная церковь никогда не выделяла пятницу, 13-го, поскольку это суеверие пришло из западной культуры. По словам декана историко-филологического факультета ПСТГУ, иерея Андрея Постернака, у православных христиан вообще не существует каких-то предубеждений ко дням недели, тем более что в этом году вечер пятницы — это праздничный вечер перед Покровом.

Такой приметы, как "пятница,13-е", не существует ни в православной, ни вообще в русской культуре. К нам это явление пришло с Запада и, видимо, достаточно поздно, потому что упоминание этого числа и пятницы как неблагоприятного сочетания возникает лишь с конца XIX – начала XX века сначала в англосаксонской традиции, а потом и в остальных Иерей Андрей Постернак

Священник добавил, что 13 октября православные традиционно празднуют вечернюю службу, связанную с особенным праздником, посвящённым Божией Матери. И, очевидно, что в этот день ничего плохого произойти не может.

Как относятся к пятнице, 13-го, в других странах

В Великобритании существует поверье, что выходить в море 13-го числа в пятницу нельзя, тогда как в Испании и Португалии именно этот день считается удачным для морских прогулок.

Настороженно к числу 13 относятся американцы. В редком кинотеатре можно встретить сиденье под номером 13, 13-й этаж, 13-й номер.

Британцы хотя и в меньшей степени, но тоже поддерживают жителей США в их необоснованной боязни этой даты. Англичане стараются не назначать на этот день операции и не ходят к врачу.

Французы избегают компании 13 человек, а если именно такое количество человек собралось, то ставят на стол лишние приборы для 14-го гостя.

А некоторые, напротив, считают пятницу, 13-го, счастливым днём!

Испанские и португальские моряки. Например, Колумб поплыл к Америке в этот день.

Египтяне считают, что в этот день помогают боги.