Коридор затмений в октябре 2023: Когда и где смотреть лунное и солнечное

Каждое затмение — это феномен, который заставляет людей отложить дела, остановиться и восхититься красотой природы. В октябре 2023 года наступит уникальное событие — коридор затмений, в котором можно будет наблюдать как лунное, так и солнечное. Посмотреть вживую получится в нескольких регионах мира, и для тех, кто заинтересован астрономией, это будет незабываемым опытом.

Какого числа будет солнечное затмение в октябре 2023-го

Солнечное затмение – 2023: когда будет осенью и где можно посмотреть? Фото © Shutterstock

В середине октября произойдёт последнее солнечное затмение в 2023 году. 14 октября жители Земли увидят, как солнечный шар трансформируется в кольцо.

Что такое солнечное затмение

Солнечное затмение — это явление, когда Луна перекрывает Солнце и временно скрывает его свет. В результате на Земле наступает полная или частичная тьма. Это происходит из-за того, что спутник планеты находится близко и блокирует свет от звезды. Солнечные затмения происходят не так часто, поэтому они являются уникальным событием и привлекают внимание как профессиональных астрономов, так и любителей.

Какие бывают виды солнечного затмения

1. Полное солнечное затмение — это когда Луна полностью перекрывает Солнце, создавая темноту в течение нескольких минут. Это происходит из-за близкого нахождения спутника к Земле, и его размер кажется таким же, как и у Солнца.

2. Частичное солнечное затмение — когда Луна перекрывает только часть Солнца, создавая тень на поверхности Земли. Это явление получается из-за земного спутника, который находится чуть дальше, и поэтому его размер кажется меньше, чем у Солнца.

3. Кольцевое солнечное затмение — это когда Луна находится дальше от Земли и не может полностью перекрыть Солнце, создавая кольцевую форму света вокруг тени земного спутника.

Как и где посмотреть на солнечное затмение в октябре 2023-го

Что такое коридор затмений и когда он случится в октябре 2023? Фото © Shutterstock

Жители России не смогут наблюдать за небесным шоу, так как оно доступно только населению США, Центральной Америки, Бразилии и Колумбии. Старт затмения можно увидеть из Тихого океана, а завершение — над Карибским морем. Крупные мировые обсерватории будут проводить трансляцию. Полная фаза затмения продлится пять минут и 17 секунд.

Смотреть на солнечное затмение можно только при определённых условиях и в определённых местах. Необходимо находиться в зоне полного или частичного затмения, а также использовать специальные защитные очки или технику для безопасного наблюдения. Лучше всего обратиться к профессиональным астрономам или организациям, которые курируют специальные мероприятия для наблюдения за солнечными затмениями.

Что такое лунное затмение

Лунное затмение в октябре 2023: когда будет и что с собой принесёт. Фото © Shutterstock

Лунное затмение — это когда Земля находится между Солнцем и Луной и тень нашей планеты падает на небесное светило, скрывая его свет. В результате спутник может казаться красным или оранжевым. Лунные затмения происходят чаще, чем солнечные затмения, и их можно наблюдать с большей части Земли.

Какие бывают виды лунного затмения

1. Полное затмение — когда Луна целиком погружается в тень Земли. В этот момент она может приобрести красноватый или оранжевый оттенок.

2. Частичное лунное затмение — когда только часть спутника оказывается в тени нашей планеты.

3. Полутеневое затмение — Луна проходит через тень Земли, но не полностью. В этот момент небесное светило может приобрести более бледный оттенок, но это не так заметно, как при полном или частичном затмении.

Когда будет лунное затмение в 2023 году

Октябрь 2023: когда случится лунное затмение, а когда солнечное. Фото © Shutterstock

Следующее лунное затмение 2023 года произойдёт 28 октября. Оно будет частичным. Начнётся в 21:35 по московскому времени, а пика достигнет уже в 22:14, закончится в 22:52. Его фрагменты можно будет наблюдать на всех континентах Земли.

Осенний коридор затмений в 2023 году

Этим термином обозначается узкая полоса на поверхности Земли, в которой возможно наблюдение полного или частичного затмения Солнца или Луны. Коридор образуется движением спутника вокруг Земли и её тени, которая создаёт затмительный эффект на поверхности планеты. Коридор затмений может быть шириной от нескольких километров до нескольких сотен километров и перемещаться по поверхности Земли с каждым новым затмением. В 2023 году коридор затмений открывается 14 октября и продлится две недели.

Как часто случается коридор затмений

Как часто происходит коридор затмений и что он обозначает. Фото © Shutterstock

Этот феномен случается несколько раз в год, но каждое конкретное место на Земле может быть покрыто коридором затмений только раз в несколько лет или десятилетий. Например, последнее полное солнечное затмение в США произошло в 2017 году и следующее запланировано на 2024 год, но коридор затмения будет перемещаться на восток. Первый коридор затмений в 2023 году открылся в апреле. Когда следующий? В 2024 году затмения Луны и Солнца ожидаются весной, а затем ещё одна череда затмений наступит осенью.

Интересные факты о солнечном и лунном затмениях

Когда будет лунное, а когда солнечное затмение в октябре 2023? Фото © Shutterstock

Факт 1. Солнечное затмение происходит, когда Луна перекрывает звезду, а лунное — когда Земля перекрывает свет от Солнца, который отражается на ночном светиле.

Факт 2. Лунное затмение может быть красным или оранжевым из-за того, что свет от Солнца проходит через атмосферу Земли и рассеивается, что придаёт ночному светилу один из этих оттенков.

Факт 3. Солнечное затмение длится не более семи минут и 31 секунды, так как Луна движется по орбите со скоростью около 3,4 км/с.

Факт 4. Частичные солнечные затмения происходят в среднем каждые 18 месяцев, но полное случается только на 1% всей поверхности Земли.

Факт 5. Лунные затмения происходят в среднем два раза в год и могут быть видны только с определённых частей Земли.

Факт 6. Солнечное затмение способно вызвать изменения в поведении животных, таких как птицы и рыбы. В это время они могут начать вести себя необычно.

Факт 7. Лунные затмения могут быть использованы для изучения состава поверхности Луны и её геологической истории.

Факт 8. Солнечные затмения в силах нанести ущерб глазам, поэтому нельзя смотреть на Солнце без специальных очков или других защитных средств.