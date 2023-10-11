Регион

Уведомления отключены

11 октября, 06:00

Прирождённые колдуны: Люди с этой группой крови чаще всего имеют магические способности

Вы наверняка слышали истории о потомственных ведьмах или шаманах. Говорят, что их дар переходит по наследству. И важную роль в такой передаче играет как раз кровь. Но какой группы и как это работает?

Кровь — это то, что, с одной стороны, объединяет человечество, с другой — делит всех на четыре большие группы со своими особенностями, в том числе и магическими.

Самые распространённые на земле — первая и вторая. Люди с этими группами крови отличаются хорошим физическим здоровьем, но незрелы в духовном смысле

Кристина Ольховая

экстрасенс

<p>Самые распространённые на земле — первая и вторая. Люди с этими группами крови отличаются хорошим физическим здоровьем, но незрелы в духовном смысле</p>
<p>Самые распространённые на земле — первая и вторая. Люди с этими группами крови отличаются хорошим физическим здоровьем, но незрелы в духовном смысле</p>

В чём это может выражаться? По словам экстрасенса, их носители отличаются низким уровнем контроля эмоций и невежественным поведением. "По одной из теорий, большая часть мировых лидеров и завоевателей имели именно первую группу крови", рассказывает LIFE Кристина Ольховая.

Люди с какой группой крови чаще остальных оказываются магами и экстрасенсами? Фото © Shutterstock

Люди с какой группой крови чаще остальных оказываются магами и экстрасенсами? Фото © Shutterstock

Они, в давние времена захватившие власть, правят нами и поныне. Люди с первой и второй группами крови более бурно реагируют на стресс и медленнее выходят из этого состояния

Кристина Ольховая

экстрасенс

<p>Они, в давние времена захватившие власть, правят нами и поныне. Люди с первой и второй группами крови более бурно реагируют на стресс и медленнее выходят из этого состояния</p>
<p>Они, в давние времена захватившие власть, правят нами и поныне. Люди с первой и второй группами крови более бурно реагируют на стресс и медленнее выходят из этого состояния</p>

С одной стороны, это обеспечивает им более высокую выживаемость в сложных условиях, готовность занимать лидирующие позиции в обществе, бороться за своё место под солнцем, доминировать над окружающими в бизнесе и политике. С другой стороны, такие люди больше подвержены порокам, они азартны, импульсивны и агрессивны, легче впадают в состояние гнева. Им нужна жизнь, полная риска и приключений, они более склонны к употреблению табака, алкоголя и других стимулирующих веществ.

Экстрасенс Кристина Ольховая рассказала LIFE, что по мере развития цивилизации развивались и группы крови. Чем тяжелее были условия жизни людей, тем больше в популяции было носителей первой и второй групп крови.

В принципе, для выживания человечества остальные группы крови не так важны, как эти две. Как же тогда на земле появились люди с третьей и четвёртой группами крови?

Кристина Ольховая

экстрасенс

<p>В принципе, для выживания человечества остальные группы крови не так важны, как эти две. Как же тогда на земле появились люди с третьей и четвёртой группами крови?</p>
<p>В принципе, для выживания человечества остальные группы крови не так важны, как эти две. Как же тогда на земле появились люди с третьей и четвёртой группами крови?</p>
Тайна алой жидкости: какая взаимосвязь между группой крови и наличием магических способностей? Фото © Shutterstock

Тайна алой жидкости: какая взаимосвязь между группой крови и наличием магических способностей? Фото © Shutterstock

Эта кровь течёт в телах тех, кто сумел эволюционировать на другую ступень развития. "Это люди, менее крепкие физически, но намного более развитые в духовном, магическом смысле. Эмоции и интеллект находятся у них в необходимой гармонии", говорит эксперт. Они чувствуют и видят то, что не видят и не понимают люди с первой и второй группами.

Чем лучше живёт человечество, тем больше оно стремится к развитию, а не к выживанию. Соответственно, становится больше людей с третьей и четвёртой группами крови

Кристина Ольховая

экстрасенс

<p>Чем лучше живёт человечество, тем больше оно стремится к развитию, а не к выживанию. Соответственно, становится больше людей с третьей и четвёртой группами крови</p>
<p>Чем лучше живёт человечество, тем больше оно стремится к развитию, а не к выживанию. Соответственно, становится больше людей с третьей и четвёртой группами крови</p>

Это происходит потому, что энергия развития тратится не на физическое выживание, а на духовную эволюцию. Именно люди с этими группами крови часто становятся духовными и религиозными лидерами, философами, мыслителями, гениальными творцами и изобретателями.

Любовь не за горами: 5 говорящих примет, что романтические отношения скоро постучат в вашу дверь

Любовь не за горами: 5 говорящих примет, что романтические отношения скоро постучат в вашу дверь

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Wow
  • Комментарии Лайфу
  • Эзотерика
  • Мистика
  • Отношения / Психология
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров