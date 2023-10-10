Рецепты по ГОСТу: 3 вкуснейших супа из СССР — просто, быстро, полезно
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Вспоминаем согревающие и сытные первые блюда, которыми славились столовые Советского Союза. А также рассказываем, как их приготовить.
Говорят, любовь к супам приходит с возрастом. До них надо дорасти, как до оливок и сыра с плесенью. Современных детей удивляет, как тарелка густого борща по бабушкиному рецепту или чашка самой простой куриной лапши из маминых рук способны растопить суровое взрослое сердце. Эти первые блюда вернут вас в беззаботное детство за бабушкиным столом!
Советский "Кудрявый" суп: рецепт
Суп "Кудрявый" — незаслуженно забытый рецепт ещё со времён СССР. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Юрий Лизунов
Помните этот супчик? Его называли "кудрявый" или "кучерявый". Всё потому, что в суп добавляется взбитое яйцо, которое расходится хлопьями, этакими "кудряшками". Те, чьё детство выпало на советские времена, с удовольствием уплетали это блюдо в детских садах и школьных столовых. А дома мамы и бабушки варили его, когда мы заболевали, ведь куриный бульон — отличный помощник в борьбе с простудой.
Необходимые ингредиенты:
- курица для бульона — 0,5 кг;
- картофель — 3–4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- вермишель — 50–70 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец-горошек, лавровый лист — по вкусу;
- растительное масло.
Как приготовить незабываемый суп "Кудрявый": пошаговый рецепт
Самые вкусные супы времён СССР: простые и вкусные рецепты. Фото © Shutterstock
Шаг 1. В кастрюлю налейте воду, положите курицу (подойдут любые части) и оставьте вариться бульон. По желанию добавьте лавровый лист и перец-горошек. Варите курицу на умеренном огне около получаса.
Шаг 2. За это время очистите и подготовьте овощи. Лук нарежьте кубиками, морковь — на тёрке, картошку — небольшими ломтиками.
Шаг 3. Потом сделайте овощную зажарку: на сковороде в небольшом количестве растительного масла обжарьте лук с морковью до мягкости.
Шаг 4. Бульон к этому времени уже готов, достаньте курицу из кастрюли и дайте немного остыть. А в кастрюлю отправьте картофель и овощную зажарку.
Шаг 5. Через 5–7 минут после картофеля отправьте в суп вермишель.
Шаг 6. За это время отделите куриное мясо от костей и также отправьте в кастрюлю. Посолите по вкусу.
Шаг 7. Когда суп будет практически готов (минут 15 после закладки картофеля), в отдельной миске взбейте вилкой яйца. Затем начните мешать суп по кругу, создавая таким образом "воронку". Медленно струйкой влейте взбитую яичную смесь в этот водоворот. Попадая туда, яйца превратятся в забавные "кудряшки".
Шаг 8. Держите кастрюлю на огне ещё 1–2 минуты, потом снимайте. При подаче добавьте в тарелку зелень.
Фасолевый суп "Крестьянский"
Какие супы из СССР стоит приготовить тем, кто скучает по ушедшей эпохе. Фото © ТАСС / Антонов В.
"Крестьянский" фасолевый суп — легенда советской столовой! Готовится довольно просто, но при этом обладает богатым вкусом и ароматом. Он является традиционным блюдом, которое восхищает своей простотой и в то же время насыщенностью. Легко приготовить дома за 30 минут. Содержит всего 169 килокалорий.
Необходимые ингредиенты:
- 0,5 стакана рисовых хлопьев;
- 300 г стручковой фасоли;
- 3 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 3 литра воды;
- масло растительное;
- соль, перец;
- зелень.
Как приготовить незабываемый фасолевый суп "Крестьянский"?
Фасолевый суп "Крестьянский" вернёт вас в советское прошлое и согреет осенним днём. Фото © Shutterstock
Шаг 1. Очистите картофель, нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле доведите до кипения воду.
Шаг 2. В кипящую воду добавьте соль и специи. В данном рецепте приготовления постного супа с рисом и фасолью хорошо использовать перец-горошек, лавровый лист, веточки укропа и петрушки.
Шаг 3. Следом выложите картофель и варите на среднем огне.
Шаг 4. Очистите луковицу и морковь, измельчите.
Шаг 5. Обжарьте на среднем огне овощи и выложите в кастрюлю вместе с рисовыми хлопьями и стручковой фасолью.
Шаг 6. Варите постный крестьянский суп с рисом на среднем огне около пяти минут.
Шаг 7. Перед подачей можно добавить измельчённую зелень.
"Советская" солянка сборная мясная
"Советская" солянка сборная мясная была в меню каждого советского ресторана. Фото © ТАСС / В. Кожевников
Солянку "Советскую" в домашних условиях готовили, как правило, из колбасных изделий, оставшихся после праздников. Ведь в эпоху тотального дефицита сложно было купить сразу буженину, окорок, копчёную колбасу и прочие деликатесы, которые приобретали по случаю и держали до праздника.
В ингредиентах часто присутствовала отварная говядина, поскольку это мясо было тогда самым дешёвым, а курицу достать было верхом удачи. Сегодня времена изменились с точностью до наоборот. Итак, готовим солянку из тех продуктов, которые есть в холодильнике.
Необходимые ингредиенты:
- мясо жирное — 500 г;
- колбаса, сосиски, ветчина — 250 г;
- лук — 2 шт.;
- томат-паста — 2 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- лимон — по вкусу;
- огурцы солёные — 150–200 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.;
- петрушка — по вкусу.
Пошаговый рецепт "Советской" солянки сборной мясной
Этот вкусный мясной суп времён СССР достаточно популярен и в наше время. Фото © Shutterstock
Шаг 1. Приготовьте из жирного мяса крепкий бульон.
Шаг 2. Обжарьте в растительном масле мясные продукты.
Шаг 3. Залейте обжаренные мясные продукты бульоном.
Шаг 4. Добавьте спассерованный в растительном масле с добавлением томатной пасты лук.
Шаг 5. Нарежьте соломкой солёные огурцы и выложите в кастрюлю.
Шаг 6. Добавьте лавровый лист, соль, перец.
Шаг 7. Подавайте к столу со сметаной, лимоном, зеленью.