Рецепты по ГОСТу: 3 вкуснейших супа из СССР — просто, быстро, полезно

Говорят, любовь к супам приходит с возрастом. До них надо дорасти, как до оливок и сыра с плесенью. Современных детей удивляет, как тарелка густого борща по бабушкиному рецепту или чашка самой простой куриной лапши из маминых рук способны растопить суровое взрослое сердце. Эти первые блюда вернут вас в беззаботное детство за бабушкиным столом!

Советский "Кудрявый" суп: рецепт

Суп "Кудрявый" — незаслуженно забытый рецепт ещё со времён СССР. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Юрий Лизунов

Помните этот супчик? Его называли "кудрявый" или "кучерявый". Всё потому, что в суп добавляется взбитое яйцо, которое расходится хлопьями, этакими "кудряшками". Те, чьё детство выпало на советские времена, с удовольствием уплетали это блюдо в детских садах и школьных столовых. А дома мамы и бабушки варили его, когда мы заболевали, ведь куриный бульон — отличный помощник в борьбе с простудой.

Необходимые ингредиенты: курица для бульона — 0,5 кг;

картофель — 3–4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

вермишель — 50–70 г;

яйца — 2 шт.;

соль, перец-горошек, лавровый лист — по вкусу;

растительное масло.

Как приготовить незабываемый суп "Кудрявый": пошаговый рецепт

Самые вкусные супы времён СССР: простые и вкусные рецепты. Фото © Shutterstock

Шаг 1. В кастрюлю налейте воду, положите курицу (подойдут любые части) и оставьте вариться бульон. По желанию добавьте лавровый лист и перец-горошек. Варите курицу на умеренном огне около получаса.

Шаг 2. За это время очистите и подготовьте овощи. Лук нарежьте кубиками, морковь — на тёрке, картошку — небольшими ломтиками.

Шаг 3. Потом сделайте овощную зажарку: на сковороде в небольшом количестве растительного масла обжарьте лук с морковью до мягкости.

Шаг 4. Бульон к этому времени уже готов, достаньте курицу из кастрюли и дайте немного остыть. А в кастрюлю отправьте картофель и овощную зажарку.

Шаг 5. Через 5–7 минут после картофеля отправьте в суп вермишель.

Шаг 6. За это время отделите куриное мясо от костей и также отправьте в кастрюлю. Посолите по вкусу.

Шаг 7. Когда суп будет практически готов (минут 15 после закладки картофеля), в отдельной миске взбейте вилкой яйца. Затем начните мешать суп по кругу, создавая таким образом "воронку". Медленно струйкой влейте взбитую яичную смесь в этот водоворот. Попадая туда, яйца превратятся в забавные "кудряшки".

Шаг 8. Держите кастрюлю на огне ещё 1–2 минуты, потом снимайте. При подаче добавьте в тарелку зелень.

Фасолевый суп "Крестьянский"

Какие супы из СССР стоит приготовить тем, кто скучает по ушедшей эпохе. Фото © ТАСС / Антонов В.

"Крестьянский" фасолевый суп — легенда советской столовой! Готовится довольно просто, но при этом обладает богатым вкусом и ароматом. Он является традиционным блюдом, которое восхищает своей простотой и в то же время насыщенностью. Легко приготовить дома за 30 минут. Содержит всего 169 килокалорий.

Необходимые ингредиенты: 0,5 стакана рисовых хлопьев;

300 г стручковой фасоли;

3 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

3 литра воды;

масло растительное;

соль, перец;

зелень.

Как приготовить незабываемый фасолевый суп "Крестьянский"?

Фасолевый суп "Крестьянский" вернёт вас в советское прошлое и согреет осенним днём. Фото © Shutterstock

Шаг 1. Очистите картофель, нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле доведите до кипения воду. Шаг 2. В кипящую воду добавьте соль и специи. В данном рецепте приготовления постного супа с рисом и фасолью хорошо использовать перец-горошек, лавровый лист, веточки укропа и петрушки. Шаг 3. Следом выложите картофель и варите на среднем огне. Шаг 4. Очистите луковицу и морковь, измельчите. Шаг 5. Обжарьте на среднем огне овощи и выложите в кастрюлю вместе с рисовыми хлопьями и стручковой фасолью. Шаг 6. Варите постный крестьянский суп с рисом на среднем огне около пяти минут. Шаг 7. Перед подачей можно добавить измельчённую зелень.

"Советская" солянка сборная мясная

"Советская" солянка сборная мясная была в меню каждого советского ресторана. Фото © ТАСС / В. Кожевников

Солянку "Советскую" в домашних условиях готовили, как правило, из колбасных изделий, оставшихся после праздников. Ведь в эпоху тотального дефицита сложно было купить сразу буженину, окорок, копчёную колбасу и прочие деликатесы, которые приобретали по случаю и держали до праздника.

В ингредиентах часто присутствовала отварная говядина, поскольку это мясо было тогда самым дешёвым, а курицу достать было верхом удачи. Сегодня времена изменились с точностью до наоборот. Итак, готовим солянку из тех продуктов, которые есть в холодильнике.

Необходимые ингредиенты: мясо жирное — 500 г;

колбаса, сосиски, ветчина — 250 г;

лук — 2 шт.;

томат-паста — 2 ст. л.;

сметана — 100 г;

лимон — по вкусу;

огурцы солёные — 150–200 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

петрушка — по вкусу.

Пошаговый рецепт "Советской" солянки сборной мясной

Этот вкусный мясной суп времён СССР достаточно популярен и в наше время. Фото © Shutterstock