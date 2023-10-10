Российским школьникам на "Уроке цифры" расскажут об изнанке мессенджеров

Новый этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" пройдёт с 16 октября по 12 ноября. Он будет посвящён мессенджерам. Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития таких цифровых продуктов. Кроме того, ребята узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере, изучат устройство чат-ботов и смогут собрать и настроить собственного бота, а также создать стикерпаки для школьных чатов.

"Урок цифры" по теме мессенджеров рассчитан на любой возраст: ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4-е, 5–8-е, 9–11-е классы. На занятии можно воспользоваться любым устройством — удобно будет как на компьютере, так и на планшете или смартфоне. Приступить можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

"Новый "Урок цифры" – это отличная возможность для школьников познакомиться с устройством сервисов для общения на примере учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, созданного специально для школьного общения. Ребята узнают историю и особенности онлайн-коммуникаций, познакомятся с основными принципами цифрового этикета, а также смогут изучить технологии, которые применяются в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей, которые расшифровывают аудиосообщения", — комментирует директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.