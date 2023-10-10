10 отвратительных рабочих мест, после которых вы перестанете ругаться на свой офис
Собрали несколько фото рабочих мест от профессионалов из самых разных сфер. Поверьте, уже через пару минут вы будете молиться на ваш модный офис типа open space.
"Я здесь работаю", — Yourmom7300.
Фото © Reddit / Yourmom7300
"Это фотографии с моей радиобашни высотой 600 метров. Работаю в техобслуживании, виды, конечно, невероятные", — According_South_2500.
Фото © Reddit / According_South_2500
"Я сделал эту фотографию на своей работе", — silentk5.
Фото © Reddit / silentk5
"Моя работа — проверить каждый из этих вагонов. Делать это ночью — особенный шик", — TikTokBoom173.
Фото © Reddit / TikTokBoom173
"Как же я люблю свою работу..." — falleon12.
Фото © Reddit / falleon12
"Сантехнические работы — непростая работа, особенно когда причиной засорения раковины оказываются неожиданные предметы. Если повезёт, вы забудете весь этот ужас через несколько дней", — EvaRaw666.
Фото © Reddit / EvaRaw666
"Вход в комнату отдыха на моей работе", — toad_goblin.
Фото © Reddit / toad_goblin
"Компьютер, который принесли на работу моему мужу-ремонтнику. Тараканов просто бесконечное количество", — пользовательница Reddit.
Фото © Reddit / пользовательница Reddit
"Крошечный кричащий робот на роботе побольше. Моё изделие..." — WhiteGuyNamedDee.
Фото © Reddit / WhiteGuyNamedDee
"Я нашёл этот череп котёнка у себя на работе", — ghosthunk.
Фото © Reddit / ghosthunk