10 отвратительных рабочих мест, после которых вы перестанете ругаться на свой офис

Фото © Reddit / Yourmom7300

"Это фотографии с моей радиобашни высотой 600 метров. Работаю в техобслуживании, виды, конечно, невероятные", — According_South_2500.

Фото © Reddit / According_South_2500

"Я сделал эту фотографию на своей работе", — silentk5.

Фото © Reddit / silentk5

"Моя работа — проверить каждый из этих вагонов. Делать это ночью — особенный шик", — TikTokBoom173.

Фото © Reddit / TikTokBoom173

"Как же я люблю свою работу..." — falleon12.

Фото © Reddit / falleon12

"Сантехнические работы — непростая работа, особенно когда причиной засорения раковины оказываются неожиданные предметы. Если повезёт, вы забудете весь этот ужас через несколько дней", — EvaRaw666.

Фото © Reddit / EvaRaw666

"Вход в комнату отдыха на моей работе", — toad_goblin.

Фото © Reddit / toad_goblin

"Компьютер, который принесли на работу моему мужу-ремонтнику. Тараканов просто бесконечное количество", — пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / пользовательница Reddit

"Крошечный кричащий робот на роботе побольше. Моё изделие..." — WhiteGuyNamedDee.

Фото © Reddit / WhiteGuyNamedDee

"Я нашёл этот череп котёнка у себя на работе", — ghosthunk.