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10 октября, 15:30

10 отвратительных рабочих мест, после которых вы перестанете ругаться на свой офис

Собрали несколько фото рабочих мест от профессионалов из самых разных сфер. Поверьте, уже через пару минут вы будете молиться на ваш модный офис типа open space.

"Я здесь работаю", — Yourmom7300.

Фото © Reddit / Yourmom7300

Фото © Reddit / Yourmom7300

"Это фотографии с моей радиобашни высотой 600 метров. Работаю в техобслуживании, виды, конечно, невероятные", — According_South_2500.

Фото © Reddit / According_South_2500

Фото © Reddit / According_South_2500

"Я сделал эту фотографию на своей работе", — silentk5.

Фото © Reddit / silentk5

Фото © Reddit / silentk5

"Моя работа — проверить каждый из этих вагонов. Делать это ночью — особенный шик", — TikTokBoom173.

Фото © Reddit / TikTokBoom173

Фото © Reddit / TikTokBoom173

"Как же я люблю свою работу..." falleon12.

Фото © Reddit / falleon12

Фото © Reddit / falleon12

"Сантехнические работы непростая работа, особенно когда причиной засорения раковины оказываются неожиданные предметы. Если повезёт, вы забудете весь этот ужас через несколько дней", — EvaRaw666.

Фото © Reddit / EvaRaw666

Фото © Reddit / EvaRaw666

"Вход в комнату отдыха на моей работе", — toad_goblin.

Фото © Reddit / toad_goblin

Фото © Reddit / toad_goblin

"Компьютер, который принесли на работу моему мужу-ремонтнику. Тараканов просто бесконечное количество", — пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / пользовательница Reddit

Фото © Reddit / пользовательница Reddit

"Крошечный кричащий робот на роботе побольше. Моё изделие..." WhiteGuyNamedDee.

Фото © Reddit / WhiteGuyNamedDee

Фото © Reddit / WhiteGuyNamedDee

"Я нашёл этот череп котёнка у себя на работе", — ghosthunk.

Фото © Reddit / ghosthunk

Фото © Reddit / ghosthunk

10 уморительных доказательств, что коты всё-таки жидкость

10 уморительных доказательств, что коты всё-таки жидкость

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Reddit / ghosthunk , silentk5

Сергей Трофимов
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